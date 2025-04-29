屏縣第8家公托開幕 預計3年內增加到26家

屏東市瑞光公設民營托嬰中心開幕。（記者葉永騫攝）

2025/04/29 16:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕瑞光公設民營托嬰中心今天開幕，縣長周春米前往視察，親手抱著嬰幼兒互動，氣氛溫馨，周春米表示，這是上任後第一家建置的公托，目前全縣已設置8家，預計3年內再增加到26家，提供1102名幼兒托育。

周春米表示，瑞光公設民營托嬰中心由屏東市公所提供場地，委由社團法人兒童及少年福利促進學會辦理，透過公私協力合作，借助民間團體的專業服務，提供專業、優質、安全的托育服務，今年1月2日起開始收托，並由8位托育人員照顧28名0-2歲嬰幼兒。

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周春米指出，政府推行0-6歲國家一起養，為了讓爸媽敢生、願意生，生了又能得到很好的照顧，縣府近年積極布建公設民營托嬰中心，現有的8家公設民營托嬰中心已收托172名幼兒，預計今年6、7月分別位於屏東社福館的華山公設民營托嬰中心及里港鄉塔樓社區活動中心的里港公設民營托嬰中心也即將開幕，2年內再增加15家，預計收托750人以上，另再配合屏東縣3處社宅規劃的公托，打造更完善的公共托育環境，減輕爸媽的經濟及照顧負擔，也讓幼兒健康快樂成長。

社會處長劉美淑表示，托育比為1比4，收費每月1萬2000元，家長還可申請每月7000元以上的托育補助；而私立托育最高可以補助到1萬3000元，每個月自付額大約5000元，另再配合3處社宅規劃的公托，預計於117年前可達到1102人以上收托數。

瑞光公設民營托嬰中心今天開幕，縣長周春米前往視察更抱起小孩互動。（記者葉永騫攝）

瑞光公設民營托嬰中心開幕，未來屏東縣的幼兒托育將更加完善。（記者葉永騫攝）

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