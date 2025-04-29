憂影響花火節！澎湖七美浮動碼頭動工 澎管處派員協調

澎湖七美南滬港施工，影響遊艇上下船旅客。（民眾提供）

2025/04/29 16:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖七美浮動碼頭本月26日動工，預計7月完工，現在浮動碼頭無法使用，影響遊艇上下旅客，由於5月24日澎湖國際海上花火節將移師七美舉行，屆時會有更多遊客湧入，遊艇業者擔憂無法疏運，澎管處今（29）日緊急派員南下七美協調，決議加緊趕工，5月24日前完成2支立柱，提供遊艇臨時停靠。

南滬港是七美鄉主要出入港口，不僅是漁船停泊港，遊艇及交通船也在此停靠，近年來七美觀光大力發展，澎管處興建七美遊客中心，就在南滬港區內，一下船就能看見，每日穿梭南海搭船前往七美遊客，也日益增多，因此澎管處再度投資動工，興建浮動碼頭，方便遊客上下船，由於冬季風浪大，只能選在春夏之交動工，迎接今年觀光客群。

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由於七美港現在動工，但南滬港大退潮潮差過大，連南海之星交通船都無法上下客，目前只剩下安檢所旁邊水泥階梯上下船，恐影響七美花火節遊艇載送旅客，因此有遊艇業者反映，希望澎管處向當地漁船借用停泊位，讓遊客5月24日當天上午及晚上使用漁港碼頭上下船，才能有效疏運遊客。

澎管處接獲業者反映，今日派員專程南下七美，邀集七美鄉公所、漁會及遊艇業者召開協調會，由於漁業為七美主要經濟命脈，漁船不可能為了觀光業讓出停泊位，最後澎管處決定加緊趕工，5月24日前完成2根立柱，方便遊艇停靠上下旅客，解決七美花火旅客疏運問題。

七美遊艇及交通船，現僅能在安檢所前水泥碼頭停靠。（民眾提供）

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