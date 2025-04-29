竹科擴建、產創園區等工程污染多 寶山鄉長籲縣府、竹科負起責任

多項公司力大型開發建設工程，造成寶山鄉內道路滿目瘡痍，民怨連連。（寶山鄉公所提供）

2025/04/29 17:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹科學園區第二期擴建計畫以及多項民間大型開發建設工程，正在新竹縣寶山鄉如火如荼進行，鄉民未蒙其利先受其害！寶山鄉長邱振瑋今（29）日在主管會報中質疑環評審查委員會決議事項：「由寶山鄉公所和開發單位簽訂『環境保護協定』」大有問題，認為應該由新竹縣政府來主導。

對此，縣府環保局長蕭宏杰說，邱鄉長可能有所誤解，並非縣府推卸責任。他說明，昨日針對一家新設土石方資源堆置處理場召開環評審查會議，開發業者於會中提出承諾，除每年捐助30萬元給鄉內國中小學，並願意邀集另3家土資場成立平台，若因大型重車輾壓造成道路毀損，由4家業者共同出資雇工修復，審查委員也因此建議業者與鄉公所雙方可透過簽約來確保權益。

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邱振瑋也說，竹科與台積電曾允諾在施工期間善盡維護管理之責，如今卻處處塞車、路面破爛、粉塵飛揚、垃圾入侵，鄉親抱怨連連，他呼籲所有開發單位能落實管理養護責任，避免造成民眾反彈。

邱振瑋指出，日前縣府召開環境影響評估審查委員會，會中環評委員建議由鄉公所與各項開發案業者正式簽署「環境保護協定」，並建立「回饋機制」，使用在用路安全、交通管理以及敦親睦鄰措施等項目，成立監督小組，由縣政府或環保局公證，可讓未來開發案有所借鏡，列入決議事項中。他對此大感不解。

邱振瑋說，鄉內的竹科開發案與10幾個大型產創園區、建案、土資場以及各項開發案，涉及全國國土計畫、全國區域計畫、新竹縣國土計畫等重大建設，「怎麼可能是由最基層的寶山鄉公所出面與開發業者簽訂協議？必須由主管機關新竹縣政府來主導，甚至應該提升到中央部會才妥適。」不宜由鄉公所來承擔責任。

另一方面，為台積電量身打造的竹科二期擴建正積極展開，當初竹科與台積電允諾將會妥善維護周遭道路與避免空氣污染，如今卻未善盡管理維護之責。

邱振瑋痛批，被糟蹋最嚴重的是竹43線三峰路以及寶山交流道周邊，此外包括大雅路到三峰路、大坪路、寶山路、雙林路等全都深受其害，坑洞、碎石、塞車、粉塵讓民眾怨聲連連，一到下雨天更是水漫寶山，讓公所承受莫大壓力，希望竹科、台積電及開發單位都能夠負起責任，妥善修繕管理維護，保障用路人以及寶山鄉親權益。

寶山鄉長邱振瑋（右一）在主管會報中，直指不應由基層鄉公所與開發業者簽訂「環境保護協定」。（記者廖雪茹攝）

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