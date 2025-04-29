隆義三路中華郵政停車場 將結合周邊公有地辦都更

中華郵政基隆義三路停車場將與鄰近公有土地以公辦都更方式聯合開發。（記者盧賢秀攝）

2025/04/29 16:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中華郵政在義三路的停車場是商業用地，市府邀集中華郵政與周邊的財政部國有財產署、法務部行政執行署宜蘭分署及交通部航港局等公有土地單位，共組都更合作平台，以公辦都更聯合開發，讓多年來低度利用的公有土地可以再利用。將是繼基隆新市政大樓之後第二起公辦都更。

中華郵政在義三路有2塊基地停放郵務車，因應物流業務發展需求，計畫將停車場作為物流營運，但義三路為單行道，市府擔心路幅不大，又是單行道，將來物流車進出會交通打結，因此建議與周邊與國有地聯合開發。除了中華郵政外，還包括財政部國有財產署、法務部行政執行署宜蘭分署及交通部航港局等單位。

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都市發展處表示，市府與相關單位協調，相關單位也有高度都更意願，因此市府28日邀相關單位共組都更合作平台，後續相關單位提供同意書，即推動公辦都更規劃與招商。

都市發展處長謝孝昆指出，該案基地位於田寮河沿岸商業區（義三路西側與信二路南側交會處），公有地面積約近一千坪，基地條件及區位良好，鄰近愛四路夜市，未來公辦都更後，有望帶動周邊建物更新動能，活化市中心商業機能與改善市容景觀。

此外，基隆市舊公車修理廠將公辦都更作為新市政大樓，日前已經辦理招商說明會，基地面績約1327坪，將興建2棟大樓，是目前基隆市推動首件開發量體最大的公辦都更案。

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