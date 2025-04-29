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    首頁　>　生活

    29對模範婆媳 新北市婦女會表揚

    新北市泰山區金秀鳳、王藝錡（前中）榮獲新北市模範婆媳。（記者翁聿煌攝）

    新北市泰山區金秀鳳、王藝錡（前中）榮獲新北市模範婆媳。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/29 16:05

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市婦女會為促進現代家庭的和諧，於母親節前舉辦「Top Women溫馨相伴、有愛無礙」表揚大會，有來自29區、共29對模範婆媳受到表揚，副市長劉和然說，現代婚姻娶媳婦、嫁女兒，如果婆婆將媳婦當成女兒疼惜，媳婦將婆婆視同媽媽孝順，如此家庭必定和諧。這次受表揚的29對模範婆媳，都是住在同一個屋簷下，彼此互相關懷照顧，實屬難得。

    婦女會理事長李金苑君表示，女性具有柔順的特質，但柔能克剛，像是滴水可以穿石，柔順的力量不管是在家庭或是在社會，都是一股穩定的力量。

    劉和然指出，新北市將近405萬的人口裡，有51.5%是女性，女性撐起半邊天，現今社會以小家庭居多，依據統計資料顯示，112年以核心家庭佔31.34%，三代同堂的家庭則為10.42%，但在10年前三代同堂的家庭有15.24%，顯示10年來家庭生活型態有很大的轉變。

    泰山區金秀鳳在護專畢業後在衛生所服務至退休，她先生曾任泰山區農會總幹事，婚後育有2子，在先生意外過世後母兼父職，長子現任八里農會資訊專員，婆媳祖孫三代同堂、和樂融融，10年前媳婦辭去工作，全心照顧家庭，婆婆轉從事社會服務工作，曾擔任泰山區婦女會理事長，帶領春暉愛心志工隊，四處關懷獨居老人及弱勢家庭。

    新店區詹雲妹婚後與先生育有3個兒子，當時因事業忙碌未能讓孩子深入學習客語，當孫子出生後，她與先生決定教導孫子學習客語，如今孫子使用客語的能力超越父執輩和學校課程水準，詹雲妹一家三代同堂，與媳婦簡玉菁合作無間，她傳承自家中藥行的專業給簡玉菁，彼此相處融洽，也對媳婦包容支持，充分展現模範婆婆的風範。

    中和區趙廖阿綢與先生走過艱辛歲月，她不僅要照顧公婆還要兼顧4個兒女成長教育，先生競選中和區復興里長，趙廖阿綢和兒女、媳婦全力支持，可謂1人當選，全家服務，4個兒女都各自成家立業，趙廖阿綢與大媳婦魏菁璇的關係最為深厚，魏菁璇可說是她最重要的幫手。婆媳之間的和諧，也讓家庭更加團結。

    新店區詹雲妹、簡玉菁（前中）榮獲新北市模範婆媳。（記者翁聿煌攝）

    新店區詹雲妹、簡玉菁（前中）榮獲新北市模範婆媳。（記者翁聿煌攝）

    中和區趙廖阿綢、魏菁璇（前中）榮獲新北市模範婆媳。（記者翁聿煌攝）

    中和區趙廖阿綢、魏菁璇（前中）榮獲新北市模範婆媳。（記者翁聿煌攝）

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