被阿嬤誤會「赴日讀農業」嗨聊種菜經 他公布校名網笑翻

日前一名留日網友分享，他近期參加家族聚會，注意到阿嬤不斷跟他聊種菜相關的話題，令他一頭霧水，後來得知阿嬤誤會他就讀的「早稻田大學」是農業學校，讓他當場哭笑不得。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

2025/04/29 16:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多寒窗苦讀的學子，除了會報考國內心儀的大學就讀，也會選擇遠赴海外留學。日前一名留日網友分享，他近期參加家族聚會，注意到阿嬤不斷跟他聊種菜相關的話題，令他一頭霧水，後來得知阿嬤誤會他就讀的「早稻田大學」是農業學校，讓他當場哭笑不得，貼文曝光後，也吸引笑翻大批網友。

一名留日網友26日在Dcard以「原來阿嬤一直以為我去讀農業學校」為題，分享自己慘遭阿嬤誤會的糗事。原PO透露，他的阿嬤在家庭聚會期間，不斷提到有關種菜的話題，甚至還詢問他「有什麼看法？」，他則是淡定回答「很好啊，培養興趣」，未料阿嬤下一句竟然對他說，「以後要靠這個吃飯的人，要多研究一下啦！」。

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不僅如此，阿嬤還至少跟家族裡50個人表示，「說我去日本讀農業，以後可能要去農林水產上班」，這讓就讀日本首屈一指的私立名校「早稻田大學」的原PO，頓時明白阿嬤誤會自己的校名，烏龍窘況讓他對此哭笑不得。該文一出，立即逗樂大批網友，不少人也紛紛坦言，曾和原PO阿嬤一樣，因校名而誤會早稻田大學的教學領域。

另外，PO文也釣出不少因就讀校名，而遭旁人誤會專業的苦主，像是就有政大生苦笑，「我阿嬤以為我要去從政」；交大生笑說親戚都以為我要去學開卡車」；就讀日本立命館大學的學生吐槽，「我也被問過是不是在學算命的？」；更有大學志願填生命科學系的學生透露，「被老媽抓去說教，說好好的女生為什麼要去做殯葬業？」。

事實上，位於東京新宿的早稻田大學，不僅日本首屈一指的私立大學，更是亞洲地區最具知名度的大學之一，該校在政、商、文學、演藝、體育等多個領域，皆有培養出許多珍貴人才，對近代日本歷史有著重大的影響。另外，有8位日本首相畢業於早稻田大學，讓該校成為日本戰後、僅次於東京大學，日本第2多內閣總理大臣畢業的大學。

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