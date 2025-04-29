彰化縣61萬人勞動節放假 縣府這3類員工也能休

彰化縣有超過61萬人投保勞保，等於一半以上都是勞工朋友，勞動節當天可休假。（記者張聰秋攝）

2025/04/29 19:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府勞工處根據勞保投保資料，今年5月1日勞動節，全縣約有61萬名勞工應享有放假權益，其中包含縣府內3類非正式人員，占全縣總人口數一半。勞工處長何俊昇提醒，凡適用《勞動基準法》的勞工，雇主應依法給假並照付工資，若要求出勤，須依法加倍給薪。若勞動節剛好遇上員工例假或休息日，則應由勞資雙方協商改日補假。

人事處長高上富說，公家機關員工分為正式公務員與非正式人員，其中工友、約用人員、臨時僱用人員等3類投保勞保且受《勞基法》保障，因此在勞動節當天可依法休假。但約聘僱人員雖有投保勞保，卻不受《勞基法》規範，必須跟公務員一樣正常上班。

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以縣府為例，目前約有1500名正式與非正式人員，其中498人（包含29名工友、140名約用人員、329名臨僱人員）可休勞動節假；另有420名約聘僱人員5月1日照常上班。高上富說，選擇當天出勤的勞工，可在年底前擇期補休。

然而，放假標準不同，不少民眾反映，勞動節當天辦事仍會遇到公私單位運作不一致的情況。例如驗車、排氣檢測等民間委外單位休假，但負責監理的公部門照常上班；國際貿易、金融、保險、法律與會計業多數休假，但稅務機關、法院、地檢署仍正常開門，造成有休有不休的落差。

也有公務員坦言，軍公教與學校教職員在勞動節仍要上班、學生也照常上課，但同一辦公室非正式人員則休假，放假標準不一，影響行政效率。還有公立幼兒園老師須上班，私立教保員卻能休假，同一種行業放假不同調，曾有立委提議修法，但最終未果，讓人感到遺憾。

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