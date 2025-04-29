台南農改場培育耐儲運番茄台南25號 儲藏時間高一倍拚外銷市場

台南農改場今發表耐儲運的小番茄新品種「台南25號」，還有可以穩定番茄產量、抗病害的茄砧「台南1號」，還有IPM天敵昆蟲技術。（記者楊媛婷攝）

2025/04/29 15:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕小番茄是國內非常喜愛的水果，也多是溫室設施栽種，在極端氣候下，小番茄屬可穩定供應的果品，為讓小番茄生產更穩定，農業部台南農改場研發耐儲運的小果番茄新品種「台南25號」，糖度達9.7度，糖酸比達25.4，口感甜中帶酸，在5度環境可冷藏4週，是現有品種儲藏時間1倍。

小番茄栽種面積和大番茄栽種面積在3年前已黃金交叉，已超過大番茄栽種面積，台南農改場場長陳昱初表示，小番茄品種如「玉女」深受農民與消費者喜愛，但不耐高溫限制栽培季節，加上近年氣候變遷影響，番茄產業面臨高溫逆境、病蟲害風險與產銷失衡等挑戰，為穩定小番茄產量，該場透過IPM天敵昆蟲技術降低銀葉粉蝨密度，以防止小番茄瘋欉，還可節省農藥防治成本近60%，同時提高產量至少20%，整體可提升收益至少40%。

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陳昱初進一步指出，小番茄多為嫁接栽種，該場也研發茄砧新品種「台南1號」，是國內首個同時具備穩定抗病、強親和性、高溫期適應力的專業砧木品種。

台南農改場助理研究員劉依昌進一步說明，國內消費者選購小番茄時喜歡帶蒂頭，認為這代表新鮮，但蒂頭可能會隱藏某些蟲害，販售一段時間容易枯萎變黃、影響賣相，現有的小番茄品種較不耐儲運，因此培育出紅肉、耐儲運新品種「台南25號」。

劉依昌表示，「台南25號」具備高糖度、果肉緊實、耐儲運等特性，該品種還具耐熱性，適合台灣3到5月春作栽培環境，定植後78~87日可採收，與目前國內主要產期區隔，未來國內民眾品嘗小番茄的季節可再延長至少2個月；試驗證實「台南25號」於5°C冷藏4週，仍能保持7成的商品率，目前國內的小番茄已有外銷到香港、新加坡等地，推出後預期可更進一步在外銷市場推廣。

小番茄新品種「台南25號」更耐儲運，較現有小番茄品種儲運時間可拉長1倍。（記者楊媛婷攝）

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