台中巨蛋如期施工 主場館1萬5千席位、副場館3至4千

台中巨蛋朝2030年完工目標不變。意象圖。（市府提供）

2025/04/29 15:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中巨蛋經費近百億，市議員陳成添今天關心進度，台中市運動局游志祥指出，台中巨蛋去年開工，目前進度如期，經費為99.98億元，主場館有1萬5千席位，副場館為3至4千人，朝2030年完工目標不變。

市議員陳成添表示，他每天會經過台中巨蛋，看起來挖很深，將開挖的地下4層，目前進度如何？

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運動局表示，台中巨蛋以國際賽事規格規劃，採主、副場館雙蛋設計，包括地下4層、主場館地上4層、副場館地上3層，定位為多功能體育館。

運動局表示，主場館可容納15500名觀眾，場地符合籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類等國際級賽事標準；副場館則設有3000至5000個座位，適合作為練習、熱身、初賽場地，亦可靈活運用於小型演出、商展及發表會等活動，未來透過主副場館靈活搭配使用，將大幅提升場館的多元功能與營運效益。

台中巨蛋去年開工，土方開挖作業進度已突破8成，更已提早進場安裝施工構台，預計今年完成開挖作業及地下層B4結構體，預計2030年完工、2031年啟用營運。

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