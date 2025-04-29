利澤焚化爐明年4月屆齡 宜縣府決投13億ROT原地整建

宜蘭縣五結利澤焚化廠使用年限將在明年4月到期，縣環保局決定採ROT模式「原地整建」，初估須投入13億元經費。（資料照）

2025/04/29 15:28

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣五結利澤焚化廠使用年限將在明年4月到期，縣環保局評估財務、設備、處理量與熱值等面向，決定採ROT模式「原地整建」，初估須投入13億元經費。縣議會排定5有12日下鄉，讓議員到焚化廠實地考察，了解整個作業流程並聽取簡報，再評估是否支持原地整建案？

五結利澤焚化廠有2座焚化爐，每日焚燒量可達600噸（每爐300噸），委託民間業者營運，使用年限20年，至2026年4月屆齡。縣政府環保局提出「原地整建」、「異地重建」兩個方案進行評估。

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據了解，採ROT模式的「原地整建」，由民間機構出資整建後營運，營運期滿歸還政府，投資金額至少13億元，使用年限延長10至15年；至於BOT模式「異地重建」，由民間機構投資興建新的焚化爐並營運，期滿後所有權移轉給政府，投資金額至少70億元，使用年限20年至25年。

「原地整建」優點是投資成本相對低，免辦環評，但整建期間，垃圾焚燒量能減半，需規劃調度，而由於鍋爐等硬體未換新，在既有條件下，不易達成高效發電。「異地重建」是先建新爐、後拆舊爐，沒有垃圾焚燒調度問題，設備換新後，也能高效發電，增加售電效益約一倍，並減少碳排，不過投資金額龐大，影響廠商投資意願。

近期，縣府拍板定案，決定採取「原地整建」，縣環保局表示，為研擬利澤焚化廠屆齡後規劃方向，環保局彙整各縣市焚化爐屆齡後的辦理狀況，同時評估廠況、處理量能、設計熱值、財政負擔等問題，經盤點，利澤焚化廠每年定期歲修並導入AI智能系統升級輔助操作，運轉率仍高達94%，近年經中央評比連續5年獲特優獎項，顯示維運管理廠況優良，且設計處理量及熱值均足以妥善處理宜縣廢棄物，無建設新廠之必要性與迫切性。

縣環保局指出，後續將採取ROT舊廠升級整備方式（原地整建），提升利澤焚化廠污染防制效能，除降低空氣污染排放量，透過合理財務規劃，有機會將宜縣一般廢棄物無償交付處理，並向操作廠商收取權利金，達到污染排放再減量、縣府財政少負擔的雙贏目標。

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