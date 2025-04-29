屏東芒果減產農民心血告急 枋寮農會喊話小偷「粒粒皆辛苦」

枋寮警方則祭出「護農防竊專案」，加派警力巡守。（警方提供）

2025/04/29 15:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東愛文芒果因去年颱風及極端氣候衝擊，產量銳減，芒果價格恐水漲船高。為防宵小覬覦，枋寮區農會近日在社群貼出幽默又無奈的「給小偷的公開信」引發討論。枋寮警方則祭出「護農防竊專案」，加派警力巡守、聯繫農民，並鼓勵裝設監視器，警民攜手守護農民心血。

枋寮區農會的公開信以詼諧口吻寫道「很抱歉，只能稱您小偷！今年不好過，請放過我的芒果、蓮霧，每一顆都是我修剪、施肥、噴藥的心血結晶。您說摘就摘，偷就偷，粒粒皆辛苦啊！」農會坦言，芒果減產讓農民生計更艱難，盼用這份特殊宣導喚醒竊賊良知。外界一度誤以為芒果遭大規模竊盜，但枋寮警方澄清，這是農會的創意宣導，實際竊案並未出現。

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為防患未然，枋寮分局啟動護農防竊專案，分局長盧恒隆表示，警方已建立與農民的通報機制，針對芒果產季特性，編排警力加強巡邏，結合巡守隊及民力協防，並建議農民加裝監視器或感應式照明設備。「我們希望警民一心，確保農民心血不被偷竊」，盧恒隆強調，民眾若發現可疑狀況可立即報警，警方將迅速處理。

屏東愛文芒果產地集中於枋寮、枋山及恆春半島，約4月底上市，為全台最早產區。然而，去年多個颱風侵襲，搭配今年冬季寒流及過年後冷熱交替天氣，果樹開花與結果率大幅下滑，許多花朵徒具美觀，卻無法結成果實，淪為農民口中的「空包彈」。農民表示「今年產量估計只剩1至2成，真的很慘！」農會呼籲農民拍照記錄農損，作為申請補助依據。

立委徐富癸日前邀集農糧署、農改場及屏東縣農業處會勘，確認芒果災損達大面積標準，將依《農業天然災害救助辦法》提供現金補助，緩解農民資金壓力。徐富癸指出，極端氣候重創農民生計，除短期補助，農業部應推動氣候變遷因應措施，強化災害防範技術，助農民對抗未來挑戰。

芒果減產不僅讓農民欲哭無淚，也讓屏東芒果產業面臨嚴峻考驗。農會的幽默喊話與警方的嚴密防竊，展現地方團結護農決心。盧恒隆表示，護農專案不只守護芒果，更守護農民的希望，盼在警民合作下，讓農民心血不被宵小掠奪。

屏東愛文芒果產地集中於枋寮、枋山及恆春半島。（記者蔡宗憲攝）

枋寮警方則祭出「護農防竊專案」，加派警力巡守。（警方提供）

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