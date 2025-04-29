觀光署要給獎助被打槍 觀光業者：單純補貼無法解決困境

邀集觀光產業代表針對美國關稅影響進行意見交流。（圖由交通部提供）

2025/04/29 15:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕美國關稅政策除了衝擊貿易、也波及到台灣觀光產業。交通部今天（29日）與旅行業相關公協會座談。業者指出，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。

交通部長陳世凱今天主持觀光業座談會，邀集旅行業相關公協會理事長討論美國關稅政策對台灣觀光產業的影響與應對，除了聆聽業界意見及建議外，藉由觀光署所提出的國際觀光客來台獎助延長等相關方案提前布局準備。

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參與業者包括旅行業全聯會、品保協會、台灣觀光協會及各縣市旅行公會。品保協會張永成理事長強調觀光署簡報中針對未來可能面對的影響預做評估，可供業者做為經營上的參考。台灣觀光協會韓國市場召集人王全玉表示，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。

據了解，業者代表於會中還提出諸多建議，例如觀光人才的培育、旅行社與航空公司的合作模式等，會中各代表所提相關建議，陳世凱都請觀光署錄案辦理。

陳世凱表示，這次討論會的目的不僅是為了與產業意見領袖深入交流，更希望藉此讓政府應對未來的挑戰更加契合觀光市場的動向，共同尋找觀光產業未來的機會與潛力。

邀集觀光產業代表針對美國關稅影響進行意見交流。（圖由交通部提供）

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