嘉市民族國小都更二期教育部拒絕參與 黃敏惠：剔除續辦

嘉義市民族國小公辦都更二期區域 （嘉義市政府提供）

2025/04/29 15:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府正在推動民族國小公辦都更二期，市長黃敏惠今天在市議會定期會施政報告時說，二期面積9837平方公尺，市府與各公有地主多次協商，但教育部以「分期開發造成權益受損」為由拒絕參與，市府深表遺憾，決定剔除教育部持有的3955平方公尺土地後，持續推動後續公辦都更招商作業。

民族國小公辦都更一期已於2024年8月1日正式動工，預計2028年完工。

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黃敏惠表示，民族國小公辦都更與建國二村市地重劃工程，是推動嘉義市東區大發展的兩大重要引擎。建國二村市地重劃工程預計在2025年5月完成並辦理土地分配，而民族國小公辦都更一期更是中彰投雲嘉地區首件公辦都市更新案，不僅吸引周邊地區知名建設公司整合土地危老重建，也帶動國有財產署地上權開發，對嘉義市未來整體發展具有重大影響。

黃敏惠說， 市府完成民族國小西側佔用戶拆除後，向內政部爭取經費辦理公辦都更，2020年因營建成本上升、開發規模過大與吳鳳游泳池遷建等因素，改為整體規劃，分期招商，期間多次與公地主（含教育部）召開協商會議溝通，提報中央內政部都市更新推動小組討論，才經中央同意調整為分期招商，過程中教育部均有參與並無表達異議。如今教育部以「分期開發造成權益受損」為由拒絕參與，不符都市更新條例精神，無視過去同意程序，令人感到遺憾，只能剔除教育部土地，以市有土地與國有財產署土地為範圍，重新啟動二期公辦都更招商。

市府都市發展處處長許懷群說，剔除教育部土地後，民族國小都更二期範圍約為5882平方公尺，大於一期的4494平方公尺，該基地位於民族路與吳鳳北路口，鄰近文化路夜市及IN89豪華影城，地段優越。市府已取得國有財產署的同意書，將優先利用市有及國有財產署土地，重新啟動先期規劃與招商作業，預計於明年中辦理招商，至於教育部持有的裡地部分，因未臨建築線，未來規劃及利用方式仍需另行與市府協商。

嘉義市政府剔除教育部土地後續辦都更。（嘉義市政府提供）

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