苗栗縣建國國中不只拚升學 輔導技藝助學生探索興趣

苗栗縣大校不只拚升學，輔導技藝助學生探索興趣。（記者蔡政珉攝）

2025/04/29 14:58

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕大型國中不只關心升學，孩子探索自我興趣更重要！學生人數位居苗栗縣前列的頭份市建國國中，由於人口遷入，新生人數持續增加，學校不只關注學生升學表現，更著重於探索學生興趣。建國國中學生參加今年苗縣國中技藝教育競賽，一舉奪下24項獎項，更有4名學生摘下全縣第1名。

包括黃天麒（動力職群－電動機車修護組）、張宥洧（餐旅職群－中餐組）、莊雨璇（家政職群－新娘化妝設計圖組）以及劉麟馨（食品職群－中式點心組）等4名同學獲得全縣第一佳績。

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其中，已經就讀國三的莊雨璇，一年前才得知可以透過技藝競賽升學，但她發現自己對於新娘化妝設計圖不只充滿興趣可以支撐她持續精進，更在過程中體會到「辛苦」的意義，希望未來能在專業項目發光發亮。

張宥洧因家中經營餐飲業，夢想能擁有一間屬於自己的日式料理店，他希望未來能夠持續往夢想邁進，此次競賽成績更讓他想將技藝發揚光大。

建國國中校長方麗萍表示，學校不僅關注升學，也希望每位學生能探索自身興趣與潛能，故積極推動技藝教育，透過系統化課程安排與專業師資指導，協助學生探索自身興趣並發展專長。

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