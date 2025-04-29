西濱105k~130k南下路段 5/1晚間10點起封閉10小時

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於5月1日深夜11點25分登轎後旋即出發展開今年10天9夜的徒步南下進香之旅；圖為往年進香盛況。（資料照）

2025/04/29 14:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於5月1日深夜11點25分登轎後旋即出發展開今年10天9夜的徒步南下進香之旅，因進香路線由媽祖鑾轎「粉紅超跑」帶領，路線無法預測，且今年去程為急行軍，可能會轉往西濱快速公路南下，加上報名跟隨進香人數逾32萬人，公路局考量安全，將於5月1日晚間10點至5月2日上午8點封閉台61線西濱公路南下龍港至房裡（105k~130k）路段，請用路人配合改道。

公路局中區養護工程處苗栗工務段表示，屆時南下車輛請提於台61線龍港匝道（105k+300）匯出，接台6線替代道路往東至台1線右轉南下，至140縣道右轉往西接西濱公路橋下車道左轉往南，至134k由苑裡、大甲匝道接回台61線主線續往南行駛。並建議若非參與進香者，請改走國道一號或國道三號。

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苗栗工務段表示，道路封閉期間，請用路人遵照現場標誌及人員指揮行駛，道路動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網。

公路局將於5月1日晚間10點至5月2日上午8點封閉台61線西濱公路南下龍港至房裡（105k~130k）路段，請用路人配合改道。（公路局提供）

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