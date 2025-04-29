高雄、馬祖定期航線6/6啟航 每週五往返1航班

陳其邁出席見證高馬直航啟動，期盼未來增加往返班次，為兩地的交誼盡一份棉薄之力。（高市府提供）

2025/04/29 15:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄、馬祖定期航線啟航儀式，今在高市府四維行政中心舉行，市長陳其邁與連江縣政府秘書長張龍德共同出席見證，宣布高馬定期航班睽違20年重新啟動；陳其邁表示，未來將與觀光協會進一步討論增加往返班次，積極促進兩地交流。

自6月6日起，華信航空每週五由高雄往返馬祖南竿一航班，班機時間以方便旅客搭乘為考量，AE7925班次11點15分由高雄小港機場起飛、12點55分抵達馬祖南竿機場；回程AE7926班次於下午1點40分由南竿起飛、3點20分抵達高雄。

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啟航儀式今在高市府舉行，出席活動的立法委員陳雪生表示，這次促成定期航線，是藍綠合作非常好的範本，也讚許高雄市在陳其邁的執政下，沒有藍綠的問題。

馬祖長年以自然奇景藍眼淚、戰地風光與海島慢活聞名，自去年啟動「高馬包機專案」後，深獲好評；陳其邁回憶馬祖的4座島嶼風景秀麗，冬天在冷冽又壯麗的海岸旁品嘗高粱酒，堪稱一大享受，此次定期航線重啟，不僅能加強高雄與馬祖兩地的觀光交流，也期盼有更多人愛上馬祖。

陳其邁提到，目前駐紮在馬祖的國軍弟兄中，約有800名是高雄市籍，得知高馬定期航線重啟後，市府已同步指派秘書長與國防部聯絡，協商市籍國軍返台交通補助事宜。

對於團體旅遊部分，也將與觀光協會討論另案補助，他特別感謝華信航空近年致力推動南部地區開航，並強調市府與企業在維繫航線上的責任，期盼未來航班班次只能增加、不減少。

為迎接啟航，市府與連江縣政府特別啟航儀式中設置「馬祖國際藝術島」活動宣傳攤位，並提供繼光餅、紅糟肉及東湧陳高等馬祖特色美食，邀請民眾認識馬祖文化魅力。同時，具高雄在地特色的中外餅舖、吳寶春麥方店及皇冠冰城亦響應交流設攤，展現雙城攜手合作的城市溫度

陳其邁出席見證高馬直航啟動，期盼未來增加往返班次，為兩地的交誼盡一份棉薄之力。（高市府提供）

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