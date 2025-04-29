檢出重金屬！ 超級食物「酪梨」也中鏢

衛福部食品藥物管理署今（29日）公布最新邊境檢驗結果，發現有2批自美國進口的酪梨重金屬鎘超標，總重達3796.8公斤，已在邊境攔截，未流入市面。（圖由食藥署提供）

2025/04/29 14:24

〔記者邱芷柔／台北報導〕酪梨因滑順口感與高營養價值，被譽為「超級食物」，近年在全球健康飲食潮中大受歡迎，不過衛福部食品藥物管理署今（29日）公布最新邊境檢驗結果，發現有2批自美國進口的酪梨重金屬鎘超標，總重達3796.8公斤，已在邊境攔截，未流入市面。

食藥署公布的最新邊境查驗結果顯示，共有8批產品違規，其中包括2批美國進口酪梨、1批美國生蠔及1批保加利亞羊肚菌，均因重金屬超標遭攔截；此外，來自印度的黑種草籽、中國的冷凍藍莓、印尼的即溶飲料粉及越南的辣椒魚露，則分別因農藥殘留、甜味劑或漂白劑不符規定被擋下。

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針對美國酪梨遭檢出重金屬鎘超標，食藥署副署長林金富表示，主要是受環境污染影響，可能在種植過程中土地遭到重金屬污染，這2批酪梨共計3796.8公斤，分別由商田實業有限公司及奧爾瑪行銷股份有限公司進口，檢出鎘含量介於0.08至0.12ppm之間，超過法規限值0.05ppm，依規定須全數退運或銷毀，食藥署也會針對相關進口商提高邊境抽驗比例。

另外「淨源國際貿易有限公司」輸入的美國生蠔，也被檢出重金屬鎘含量高達2ppm，遠超過法定上限1ppm，該批405公斤生蠔已全數退運或銷毀。同樣遭攔截的，還有永茂蔬果有限公司自保加利亞進口的羊肚菌，檢出鎘含量達3ppm，超出標準限值2ppm。

林金富指出，自去年10月21日至今年4月21日半年間，邊境共受理63批美國生蠔報驗，其中有3批因重金屬鎘超標而不合格，不合格率達4.8%。食藥署自4月29日起至5月28日止，將針對美國生蠔提高邊境抽驗比例至20%至50%。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾提醒，鎘在人體內半衰期長達20年以上，無法藉由解毒劑排除，長期累積恐引發腎臟病、自發性骨折，並增加前列腺癌等癌症風險，國際癌症研究機構（IARC）早已將鎘列為一級致癌物，且對嬰幼兒可能損害發育中的器官。

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