為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中公幼「幼幼班」搶破頭 北屯區破400人候補進不了

    台中公幼「幼幼班」擠破頭，多名議員質疑家長苦等後補等不到名額。（記者蘇孟娟攝）

    台中公幼「幼幼班」擠破頭，多名議員質疑家長苦等後補等不到名額。（記者蘇孟娟攝）

    2025/04/29 13:58

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府推公幼倍倍增，但多名議員今在議會曝2歲幼兒專班「幼幼班」僧多粥少，不少區擠破頭，等待候補入園學生均破百人，人口最多的行政區北屯區甚至逾400人等候補，批評教育局應對遲緩，讓家長焦慮難解；台中市教育局長蔣偉民指出，已增180班，會繼續盤點學校空間增設。

    市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳俞融與蕭隆澤今聯合質詢，質疑市府幼兒園2歲幼幼班名額嚴重不足。

    陳雅惠指出，市府雖稱到去年12月底，全市雖新增公私幼180班兩歲專班，但資源分配不均，東、南區缺額尤為嚴重，114學年度入園為例，南區公幼僅招收64人，備取卻達88人，東區招收142人，備取也高達166人，家長面臨「等不到、搶不到、付不起」的三重壓力，候補補不到，只能轉向私托，平均月支出超過1萬8千元，讓雙薪家庭苦不堪言。

    謝家宜也點名北屯區幼幼班候補數更逐年增加，2023年候補人數274人，去年已逼近300人，今年候補數更達406人，但班級數兩年來幾乎未增加，質疑教育局承諾跳票、敷衍應付，要求檢討改善

    張芬郁也指出，大里區8所幼兒園開辦2歲專班，仍有63人等候備取，霧峰9所幼兒園則有8人備取，促市府應負起責任，不讓家長為無處托育憂心。

    蔣偉民回應，市府規劃112至115學年度公私協力增200班幼幼班，到去年已增180班，北屯區今年已增一班，南區預計114學年度在和平國小附功轉型增設幼幼班，將持續盤點國小餘空間增班。

    台中規劃到115學年度增200班幼幼班。（圖：市府提供）

    台中規劃到115學年度增200班幼幼班。（圖：市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播