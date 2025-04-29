台中公幼「幼幼班」搶破頭 北屯區破400人候補進不了

台中公幼「幼幼班」擠破頭，多名議員質疑家長苦等後補等不到名額。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/29 13:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府推公幼倍倍增，但多名議員今在議會曝2歲幼兒專班「幼幼班」僧多粥少，不少區擠破頭，等待候補入園學生均破百人，人口最多的行政區北屯區甚至逾400人等候補，批評教育局應對遲緩，讓家長焦慮難解；台中市教育局長蔣偉民指出，已增180班，會繼續盤點學校空間增設。

市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、陳淑華、陳俞融與蕭隆澤今聯合質詢，質疑市府幼兒園2歲幼幼班名額嚴重不足。

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陳雅惠指出，市府雖稱到去年12月底，全市雖新增公私幼180班兩歲專班，但資源分配不均，東、南區缺額尤為嚴重，114學年度入園為例，南區公幼僅招收64人，備取卻達88人，東區招收142人，備取也高達166人，家長面臨「等不到、搶不到、付不起」的三重壓力，候補補不到，只能轉向私托，平均月支出超過1萬8千元，讓雙薪家庭苦不堪言。

謝家宜也點名北屯區幼幼班候補數更逐年增加，2023年候補人數274人，去年已逼近300人，今年候補數更達406人，但班級數兩年來幾乎未增加，質疑教育局承諾跳票、敷衍應付，要求檢討改善

張芬郁也指出，大里區8所幼兒園開辦2歲專班，仍有63人等候備取，霧峰9所幼兒園則有8人備取，促市府應負起責任，不讓家長為無處托育憂心。

蔣偉民回應，市府規劃112至115學年度公私協力增200班幼幼班，到去年已增180班，北屯區今年已增一班，南區預計114學年度在和平國小附功轉型增設幼幼班，將持續盤點國小餘空間增班。

台中規劃到115學年度增200班幼幼班。（圖：市府提供）

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