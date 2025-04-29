台中推「給孩子一個禮堂」 綠營批無法如期今年全數完工

教育局長蔣偉民表示，給孩子一個禮堂，有2校會在今年底完工。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/29 16:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府2023年推動「給孩子一個禮堂」，民進黨多位議員今天痛批，市長盧秀燕曾宣示今年底會完工，但目前還在發包階段，根本就是跳票；此外，更痛批市府24億的興建禮堂計畫，是前總統蔡英文2023年還稅於民時，台中市拿到75億，盧秀燕竟稱「自籌」，根本是過河拆橋。

教育局長蔣偉民表示，原來規劃25所學校在2024年全數完工，今年有2所完工，因其他學校有設計規劃期程，有些學校開了5、6標才決標，會要求學校儘速完工。

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民進黨市議員謝家宜、張芬郁、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤及陳俞融今天針對「給孩子一個禮堂」進度提出詢問。

謝家宜表示，市府在2023年推「給孩子一個禮堂」，編列24億進行25個學校蓋禮堂，但是目前進度是陸續發包階段，市長盧秀燕曾宣示25所禮堂今年底會完工，但是以目前的進度，無法在今年完工，根本就是跳票，更擔心完工後無法馬上使用，要啟用將更拖得更久。

張芬郁則表示，市府蓋禮堂的經費是2023年台灣經濟超乎成長，前總統蔡英文帶領全民衝經濟，還稅於民，台中市拿到75億，盧秀燕編了24億來蓋禮堂，但盧秀燕卻說是自籌經費，她要盧秀燕不要過河拆橋、不要爭功諉過、不要愚弄市民，盧曾說不要搞政治拼經濟，但興建禮堂的經費就是中央拼經濟回饋給地方的明證。

張芬郁更批中市府為德不卒，要興建禮堂，卻不同時興建地下停車場，民眾給盧秀燕建議，卻遭一口回絕，失去了一次興建禮堂及停車場的機會。

副市長鄭照新表示，有2所是百年都無禮堂，至於興建地下停車場，要個案來評估，因為要地下室挖掘，費用比較高。

市議員謝家宜（右三）詢問給孩子一個禮堂工程進度，質疑延宕。（記者蘇金鳳攝）

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