中部4縣市赴日推展觀光 擲筊贈獎活動攬客

南投縣政府於日本神戶Space Theater設攤舉行觀光推廣活動，透過擲筊問答贈獎活動，吸引當地民眾注意。（圖由南投縣政府提供）

2025/04/29 13:42

〔記者張協昇／南投報導〕交通部觀光署統計顯示，去年日本來台入境旅遊人數達131萬多人次，居來台旅客第1名，加上台中國際機場「神戶-台中」航線於本月18日開航，南投縣政府近日與台中市、彰化縣與苗栗縣政府攜手，組團前往日本關西大阪、神戶地區展開觀光推廣行程，南投縣並透過擲筊問答贈獎活動，吸引當地民眾注意，盼招攬更多日本團客、自由行散客及海外修學旅行的學生到南投旅遊。

南投縣政府觀光處指出，此行拜會日本神戶港灣局、觀光局、關西觀光本部、HIS旅行社、日本旅行業協會（JATA）關西事務局、日本旅行大阪法人營業統括部及關西教育營業部等觀光單位、公協會及旅行社，為擴大推廣層面，也前往四國高知縣廳拜會高知觀光振興體育部，藉由面對面的交流與說明，深化與日本旅遊公私部門的合作關係，期望吸引更多日本旅客來南投觀光。

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其中，高知觀光振興體育部依光副局長即提到對於南投縣茶產業、星空等觀光資源十分感興趣，期待至南投參訪，未來雙方也可從星空、祭典等觀光行程開始交流。

此外，南投縣政府也於神戶Space Theater設攤舉行觀光推廣活動，透過擲筊問答贈獎活動，讓日本人體驗台灣傳統信仰文化並認識自然美景。由於活動現場緊鄰JR神戶車站，吸引許多民眾聚集參與，逾半數日本民眾在問答過程知曉南投許多多觀光景點，其中有50%以上的民眾甚至有到訪南投的經驗，並對於南投茶文化、原住民文化、自然美景及祈福發財金等習俗深感興趣，讓推廣人員信心大增。

縣府觀光處強調，為拓展國際旅客，縣府將持續針對日本、港澳、越南、韓國、新加坡及馬來西亞等目標市場，透過媒體、旅展、推介會、踩線團、旅行業者媒合等多元推廣宣傳，提高南投國際觀光市場的形象與知名度。

南投縣政府於日本神戶Space Theater設攤舉行觀光推廣活動，推廣人員向當地民眾介紹南投景點及大型特色觀光活動。（圖由南投縣政府提供）

南投縣政府觀光處長陳志賢（前排中）率團前往日本四國高知縣廳拜會，與高知觀光振興體育部人員合影。（圖由南投縣政府提供）

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