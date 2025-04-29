台南公共污水處理廠再生水建設評鑑 連3年獲優等獎

內政部國土管理署於「再生水推動十週年活動」，頒發112年度公共污水處理廠再生水建設評鑑，台南市政府連續3年榮獲優等獎。（南市府提供）

2025/04/29 14:02

〔記者王姝琇／台南報導〕南市今獲頒內政部國土管理署112年度公共污水處理廠再生水建設評鑑優等獎，並已連續3年獲此殊榮，展現在再生水政策規劃與建設推動的堅強實力，成為全國典範。

市長黃偉哲表示，市府長期致力推動水資源循環經濟政策，建置再生水供應體系，已完成3座再生水廠，永康廠每日供應1.55萬噸、安平廠每日供應3.75萬噸、仁德廠每日供應0.8萬噸，每日共可供6.1萬噸再生水，目前更積極與中央合作擴建再生水廠，預計2026年每日可供達9萬噸再生水。

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此外，亦持續推動新市善化安定再生水，未來將可再提供1.8萬再生水，不僅有效穩定南部科學園區高科技產業用水，更大幅降低對自來水的依賴。

水利局長邱忠川說，台南再生水建設透過大數據與物聯網技術導入，強化智慧水管理體系，提升城市供水韌性，應對極端氣候與乾旱風險；市府更將「都市小水庫」作為發展目標，持續擴大再生水應用範圍，深化全民水資源教育，推動創新技術與政策，打造永續且具韌性的水環境。

此次榮獲優等獎不僅是對台南市在污水再生利用政策推動的高度肯定，也為地方政府落實綠色永續治理立下標竿。未來，市府將持續以「珍惜每一滴水」為核心理念，致力守護台南的水資源。

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