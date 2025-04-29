白沙屯媽祖進香估湧60萬人 5/3北港擴大交管車輛只出不進

5月3日北港市區管制範圍。（圖由雲林縣警察局提供）

2025/04/29 13:29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖北港進香有近33萬人報名，5月3日抵達北港，雲林警方預估湧入60萬人，將擴大交通管制，3日早上6點到下午4點北港市區禁止車輛進入，局長李建民提醒民眾相關交管、停車、接駁資訊可上雲林縣政府、雲林縣警察局官網查詢。

警方指出，管制範圍北至145線、特一號道路，西至文仁路、民樂路，南至164線，東至河堤道路。管制時間5月3日早上6點至下午4點，車輛只出不進，下午4點後是人車狀況縮小管制範圍。

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另針對「朝天宮周邊」劃定管制區並禁止車輛進入，請民眾依員警指揮，將車輛停放至外圍停車場後，再步行前往參香。

警方表示，過境用路人南下可由台19線或145線接特一號道路、民樂路、文仁路及媽祖大橋進入嘉義；嘉義北上旅客則建議由媽祖大橋進入北港，由文仁路接民樂路後往好收方向北上。

另管制區外圍改道路線如壅塞時，警方將引導至台19線或145線，南下經由北特一道路北上再接台78線東行及國道1號南下；北上部分因北港大橋封閉北上車道，請民眾改走媽祖大橋，提前於大同路左轉往水林、好收方向北上。

為避免道路沿線違規停車影響散場紓解效率，民樂路及華南路二側、河堤道路東側禁止路邊停車，並將派遣拖吊車加強拖吊。

停車空間，北港溪高灘地、牛墟、北港第一停車場及水仙宮停車場可供民眾使用。高灘地、牛墟及第一停車場由北港大橋北上右轉東引道後進入，水仙宮停車場由159線進入。

另管制區外有台19線、145線、145旁北港重劃區、北特一道路及164線道路路肩可供民眾停車，警方會視停車狀況啟動滿場管制措施，避免排隊車流影響主要道路交通狀況。

5月3日北港週邊停車空間。（圖由雲林縣警察局提供）

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