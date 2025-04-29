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    遊屏東吃黑鮪魚 飯店、國旅聯票加購高鐵車票7折起

    台灣高鐵公司攜手屏東縣政府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案。（高鐵公司提供）

    台灣高鐵公司攜手屏東縣政府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案。（高鐵公司提供）

    2025/04/29 13:57

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（29日）宣布，「2025屏東黑鮪魚文化觀光季」即將在5月3日展開，邀請大家一起去東港華橋市場大啖黑鮪魚、朝聖網紅景點海上教堂咖啡。

    台灣高鐵公司與屏東縣政府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案，精心規劃高鐵假期、飯店聯票、國旅聯票相關套裝行程，即日起至7月6日限時登場。內容均包含高鐵車票，搭配行程導覽、飯店住宿、各式票券等。

    其中「高鐵假期」1日豐富行，平日1人台北出發至高雄只要2980元（疏運期除外），相當於買高鐵車票就加贈遊程；「飯店聯票」或「國旅聯票」享加購高鐵票最低7折起，還可再抽高鐵假期5000元抵用券。

    台灣高鐵公司規劃「高鐵假期」4條1日到2日遊程，其中最推薦一日豐富行遊程，平日1人台北出發，只要2980元（疏運期除外），相當於買高鐵票就送行程。

    產品內容除包含至左營站的高鐵來回車票、車站至屏東東港的交通接駁，還有專人帶路暢遊華僑市場美食、參觀王船文化館、潮州鐵道園區，體驗在地文化及探索鐵道故事，再贈送東港華僑市場400元美食券、文青風潮鮮保溫袋、鮪魚造型冰棒等好禮。

     

    喜歡自行安排行程的旅客，則可選擇飯店聯票「搭高鐵 ‧ 住高屏」或國旅聯票「搭高鐵 ‧ 遊屏東」專案，提供旅客預訂飯店住宿或門票遊程，加購高鐵票即享折扣優惠。飯店聯票「搭高鐵 ‧ 住高屏」與多家高屏地區優質飯店合作，以入住墾丁福華大飯店為例，一晚最低只要3670元起，加購高鐵車票最低可享78折，再享黑鮪魚1日遊行程加購優惠。

    國旅聯票「搭高鐵 ‧ 遊屏東」提供旅客透過合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）訂購精選旅遊商品，可享加購高鐵票7折起優惠，內容包含左營-東港往返接駁、屏東海生館門票等熱門商品。

    此外，TGo會員於活動期間內訂購飯店聯票入住指定高屏飯店，或購買國旅聯票屏東地區旅遊產品，並於5月3日起到7月6日完成搭乘，即有機會抽中高鐵假期5000元抵用券、TGo會員點數1000點等好禮。

    「屏東黑鮪魚文化觀光季」活動期間推出一系列精采活動，包括海洋音樂會、在地美食推廣宴、大鮪市集、在地商家優惠等。

    台灣高鐵公司攜手屏東縣政府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案。（高鐵公司提供）

    台灣高鐵公司攜手屏東縣政府推出「搭高鐵．遊屏東．吃黑鮪魚」專案。（高鐵公司提供）

    行程帶旅客參觀王船文化館。（圖片由「屏東王船文化館」提供）

    行程帶旅客參觀王船文化館。（圖片由「屏東王船文化館」提供）

    飯店聯票「搭高鐵．住高屏」以入住墾丁福華大飯店為例，加購高鐵車票最低可享78折。（高鐵公司提供）

    飯店聯票「搭高鐵．住高屏」以入住墾丁福華大飯店為例，加購高鐵車票最低可享78折。（高鐵公司提供）

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