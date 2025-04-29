淡古攜淡江高中推「百年老派運動會」導覽 5/5起報名

體育館建於1923年，造形模仿閩南式農宅，為1棟中西合璧的建築，日治時期一度改為武道館，已故前總統李登輝也曾在此練習劍道。（記者羅國嘉攝）

2025/04/29 13:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕為響應雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，新北市立淡水古蹟博物館（簡稱淡古）攜手淡江高中，推出「百年老派運動會」導覽行程，融合在地古蹟與體育歷史，活動在5月17日、18日、24日與25日上午10時至11時30分舉行，每場次限額25人，共開放100人免費參與。報名於5月5日中午12時開放，額滿為止，成功報名並出席者將獲贈特展紀念涼扇與限量貼紙。

淡古館長蔡美治說明，行程內容包括參觀淡江高中百年體育館、橄欖球場、滬尾小學校禮堂及「淡水稅關五十會特展」，讓參與者體驗125年前淡水稅關員下班後的運動娛樂與日治時期小學生的體操課。

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蔡美治指出，淡古正積極推動「打開古蹟」計畫，開放淡江高中校內的體育館與橄欖球場，未來也將與真理大學合作開放理學堂大書院、姑娘樓、牧師樓與馬偕故居等地，讓更多旅客深入體驗淡水歷史與文化。

淡江高中校長周國生表示，體育館建於1923年，融合閩南與西式建築風格，曾做為武道館使用，連已故前總統李登輝也曾在此練習劍道。校內橄欖球場則是台灣橄欖球運動的發源地，由陳清忠創建第一支球隊「台北聯合隊」，至今仍是橄欖球重鎮，校友藝術家林舜龍並曾為其設計紀念碑，展現傳承意涵。更多活動詳情與報名資訊，請上淡古官網查詢。

淡古推「百年老派運動會」導覽團，參觀百年體育館、橄欖球場、滬尾小學校禮堂及淡水海關碼頭。（記者羅國嘉攝）

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