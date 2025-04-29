台東焚化廠自訂加嚴規定 卻做不到

焚化廠風波不斷，環保局舉措又未能讓民眾安心、引發爭議。（民眾提供）

2025/04/29 17:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府興建焚化廠為了取信於民，在環評中加註了比中央規定更加嚴厲的排煙標準，但近2、3天附近居民屢見監控網站數值爬升，一般是否超標會在網站上先示以綠色笑臉或紅色哭臉圖案，下註超標與否及詳細數值，但數值卻明顯超過環評標準，是否裁罰？環保局正在討論如何回應。

民眾發現，從26日早上7時33分台東焚化爐把監測系統校正後，把原本答應允諾的承諾加嚴標準移除了，原本一氧化碳台東縣府答應嚴格標準是60ppm.現在已超標當初承諾標準，結果把當初承諾標準給移除，當初開燒的時候答應承諾加嚴標準，如今被抓到多次超標冒黑煙後 就趁這次監測系統校正維修，把當初承諾的加嚴標準拿掉。

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又例如，4月28日下午2時，氮氧化物顯示為符合標準的淺綠色微笑，但數值達91.31ppm，明顯不符加嚴標準的35至70ppm，卻符合中央標準的90至180ppm。民眾說，這種狀況持續了約24小時，29日才恢復正常，但這網頁已不值得信任。

標準、數值應猶在只是網頁改。廢棄物管理科長馮志銘說，測量標準是指，每一小時區域內平均值，在一天內有3次超標才會開罰，因此若有一個小時區域內多次數值超標，但平均下來卻仍合允許範圍內仍算合規，近日是因網頁重新設計問題才導致民眾誤會，其實「一直沒有超標（國家標準），但遇爾超標幾次『加嚴規定』」」。雖然原理說不少，但馮卻未明確回應「到底結果算不算超標」。

但馮志銘說，目前網頁由局內同仁維護，未來會交由廠商，要求設計更淺顯易懂的版面以免誤會。

民眾擔心現在唯一數值來源皆來自網站，擔心環保局藉網頁更新讓民眾僅看「合規」與「超標」就忽略其下更重要的數值，王姓民眾諷刺，違規介乎存在於不存在，有如量子力學中描述「疊加態」的「薛定諤的貓」，「莫非這是座薛定諤的焚化廠？」

是否違規也可比對開罰狀況。環保局空氣噪音防制科表示，本科是依中央法規開罰，今年迄今尚未開罰。至於違反環評時的加嚴標準是由綜合計畫科開罰，該科族長馮素雲說，目前正向長官報告，會統一對外說明。

比對數值才發現所謂合格是針對一般中央法規。（民眾提供）

比對數值才發現所謂合格是針對一般中央法規。（民眾提供）

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