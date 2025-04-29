國防部和教育部合辦學生戰鬥營 今年增加新類型營隊

第8屆全國高級中等學校儀隊競賽，南區初賽於高雄港進行，高雄女中勇奪第2名晉級決賽。 （圖由海軍陸戰隊提供）

2025/04/29 13:28

〔記者林曉雲／台北報導〕全民國防教育受重視，教育部攜手國防部，今（114）年舉辦多項活動，其中由國防部主導，教育部及各地方政府協辦的寒暑假戰鬥營，依總統賴清德指示「建立全民防衛韌性」，規劃增加戰傷救護等新類型營隊，採多元教學與寓教於樂方式，結合國防專業與軍事特色，今年寒假在桃園辦阿帕契體驗營、在台中辦黑鷹體驗營等，暑假營隊則將在7至8月舉辦。

教育部學特司今（29）日說明，教育部為全民國防教育目的事業主管機關，以增進學生國防知識為目標，為強化學校國防教育成效，國防部與教育部共同辦理多項活動，包括第8屆高中職學校儀隊競賽、走入校園活動、寒暑假戰鬥營及南沙研習營，支援教育部辦理學生實彈射擊體驗活動，並展開「全民國防教育傑出貢獻獎」作業。

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學特司以桃園市陽明高中為例，去年該校榮獲全民國防教育傑出貢獻獎之學校教育類團體獎項，在推動全民國防教育、教師增能及課程創新等的成效受肯定，學校由教育部薦報，預計9月上旬配合全民國防日公開表揚。

陽明高中校長林裕豐說明，該校自民國107年起，承接全民國防教育學科中心業務，結合學生生活經驗與未來需求，讓學生在學習中理解國家安全與國民責任，另已舉辦32場全國教師研習，1445名教師參與，且成立6個教師工作坊，舉辦39次跨校共備，也與多所大學及政府部門合作，進行學術研討與課程設計，而為提升學習動機，研發多項數位教材與創新教案，例如金門軍事地景探究手冊電子書，以及課程創新主題策展影片等。

至於第8屆全國高級中等學校儀隊競賽，由教育部推薦參賽學校，陸（北部地區）、海（南部地區）及空（中部地區）軍司令部已辦理初賽，例如南區初賽於高雄港進行，由港明高中、高雄女中、屏東女中奪下前3名、晉級決賽，5月24日將辦理決賽，搭配國軍社團成果展及全民國防教育互動宣導攤位。

此外，南沙研習營分4個梯次，1至3梯次參加對象為國內各大專院校博（碩）士及大四、大三學生，預計接訓9所大學院校；第4梯次採專案方式，由教育部推薦國中小學全民國防教育師資參與。

桃園市立陽明高中辦理全民國防教育研習課程，該校也榮獲去年全民國防教育傑出貢獻獎。（圖由教育部提供）

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