淡水客運、OK mart違反勞基法 挨罰50、29萬元

新北市勞工局公布今年第2波違法雇主名單，總計開罰250家業者，總罰鍰金額達1257萬元。（圖由勞工局提供）

2025/04/29 12:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局公布今年第2波違法雇主名單，總計開罰250家業者，總罰鍰金額達1257萬元。其中「淡水汽車客運」使勞工超時工作，單月延長工時達110小時，已是第6次違反同一規定，遭加重裁罰50萬元。

勞工局長陳瑞嘉指出，這波違法雇主名單中，違反勞動基準法部分，以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未依法置備出勤紀錄或逐日記載勞工出、退勤時間，以及未全額給付勞工工資；違反職業安全衛生法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍；違反性別平等工作法部分，主要為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施。

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勞工局表示，「淡水汽車客運」使勞工超時工作，甚至使勞工單月延長工時達110小時，超過46小時的法定上限，已是第6次違反同一規定，加上僱用勞工人數達200餘人，遭加重裁罰50萬元。

「來來超商」（OK mart）未依法計給勞工加班費、未給予勞工休息時間、使勞工例假出勤及未給予勞工特別休假等多項違規，加重裁罰共29萬元；市售北海鱈魚香絲的食品製造供應商「有豐食品」，使勞工單月延長工時達101小時，已第4次違反同一規定，加上僱用勞工人數達百餘人，被開罰20萬元。

陳瑞嘉表示，因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，市府已於2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市或上櫃公司，將加重裁罰金額20%。

另外，針對事業單位實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，即使初次違反規定，仍衡量加重罰鍰至法定罰鍰最高額的2分之1。

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