臥虎藏龍！嘉義縣國中技藝成果發表令人耳目一新

嘉義縣長翁章梁抱起假娃娃了解醫護技職課程。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/29 13:00

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府今天在創新學院舉辦113學年度國中技藝教育課程競賽頒獎典禮暨成果發表會，由縣長翁章梁頒獎給3位獲得「113學年度全國技藝教育績優人員」學生、教師及309位技藝競賽前4名學生；發表會則展出電機與電子、動力機械、商業與管理、家政、餐旅、食品、設計、農業、化工、藝術、醫護及機械等12職群的學習成果，展現學生們臥虎藏龍的準職人精神。

教育處長李美華表示，嘉義縣國中技藝教育課程開辦12種職群，152班的技藝教育課程，另有2所國中辦理技藝專班，有近6成的國三學生參與技藝課程。

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縣府也積極推廣職業試探教育，在水上國中設立電機與電子、藝術職群職業試探中心；新港國中設立餐旅、設計職群中心；第3所試探中心為動力機械群及農業群，目前正在規劃中，已安排活動讓國小學生搶先體驗；各高中也積極邀請職業達人分享經驗，讓學生認識豐富職業。

翁章梁跟同學們分享到德國的參訪經驗，強調當地學生在小學五年級就要選擇技職或學術路線，德國社會尊重各種選擇，沒有所謂高低之分。縣府也積極推動多元教育，設立職業試探中心，鼓勵孩子發展自身興趣，發揮「天生我才必有用」的精神。

翁章梁指出，縣府與學校有責任打造安心學習的環境，讓孩子願意努力付出，在過程中找到成功的關鍵，強調社會上許多傑出的職人未必受過完整正規教育，但他們堅持自我，累積豐富經驗，才能夠開創出屬於自己的成就。

翁章梁期勉學生好好的問自己「我選擇的是自己真正喜歡的嗎？還是只是迎合他人期待？」如果確定自己的熱情所在，就要堅定地走下去，無論是10年、20年，只要堅持就有機會開花結果。

嘉義縣長翁章梁（右）詢問器具用法。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣立永慶高中國中部學生的日式壽司成果。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣立新港國中醫護技藝教育課程使用的道具。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣立太保國中餐旅技藝教育成果。（記者蔡宗勳攝）

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