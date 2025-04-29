新北金手技藝生國際見學 補助近百人赴英日韓深度探索

選擇日本的新北高工資料處理科學生林嘉駒提到，他對千葉工業高校的情報技術科參訪很有興趣，與本身所學有關，想了解日本人如何將資訊和商業方面技術結合，也想接觸劍道及茶文化。 （記者董冠怡攝）

2025/04/29 13:22

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市113學年度從全國技藝競賽中，共獲45座金手獎、68座優勝獎及4座團體獎，其中，市府教育局今天舉行「新北金手國際見學發布會」，宣布金手獎師生、行政團隊等共近100人，5月至6月將分批前往日本、韓國與英國，進行為期1至2週的國際見學，個別走訪日京電子專門學校、首爾機器人與人工智慧（AI）科學館、劍橋大學等地，讓技職教育接軌國際。

教育局長張明文表示，技職生有實作能力，藉由AI工具輔助，可提升學習知識效率，加上出國見學拓展國際視野，培育更具競爭力的人才，進而增加孩子自信。今年金手見學有日本、韓國、英國三團，全額或部分補助全國五大類技藝競賽（工業、商業、農業、家事、海事水產類）金手獎師生機票、住宿、課程，讓得獎學生參訪在地學校、企業與文化。

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技職教育科長江彥廷指出，即將出國見學的這批學生，約從四月起利用假日接受行前培訓，以「一起學、一起創、一起做、一起負責」四大核心「技．藝起學」，課程導入AI應用工具訓練、學習使用Canva設計國際學習簡報，也透過ChatGPT進行反思寫作、語言練習、跨文化情境模擬，並彙整出成果。

參加英國團的樟樹實中資訊科學生吳俊銘說，行前運用科技工具整理資料，方便認識要參訪的汽車產業，情境模擬練習英語會話，教育局也提供英文（https://www.youtube.com/playlist?list=PLUKTmuAeeZBs0IyWE3yV51tAFvv2HJt8f）、日文（https://music.youtube.com/playlist?list=PLUKTmuAeeZBtTVCVl3S0WgdnAJAiNhXzD）線上學習資源，期待這趟旅程可學到機器人相關知識和不同的技術，以及互相交流拓展世界觀。

選擇日本的新北高工資料處理科學生林嘉駒提到，他對千葉工業高校的情報技術科參訪很有興趣，與本身所學有關，想了解日本人如何將資訊和商業方面技術結合，也想接觸劍道及茶文化。

樟樹國際實中校長陳浩然認為，技職教育本質不再僅限於技能操作，而是如何將專業知識轉化為產業價值，國際見學是學生認識世界、探索未來的重要契機，提醒孩子勇於觀察、創新思考，技藝結合產業發展，創造屬於自己的國際競爭力。

新北市113學年度從全國技藝競賽中，共獲45座金手獎、68座優勝獎及4座團體獎，其中，金手獎師生、行政團隊等共近100人，5月至6月將分批前往日本、韓國與英國。（記者董冠怡攝）

參加英國團的樟樹實中資訊科學生吳俊銘說，期待這趟旅程可學到機器人相關知識和不同的技術，以及互相交流拓展世界觀。 （記者董冠怡攝）

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