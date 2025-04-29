迎接五月雪美景！新北土城桐花公園1350萬大升級6月完工

新北市政府啟動「土城桐花公園景點營造計畫」，以「減法設計」概念，創造清晰的指標、更安全舒適的步道。（新北觀旅局提供）

2025/04/29 12:45

〔記者陳奕劭／新北報導〕「五月雪」桐花即將綻放，新北市政府啟動「土城桐花公園景點營造計畫」，以「減法設計」概念，創造清晰的指標、更安全舒適的步道，依循「微笑山線」理念提升山林旅遊質感、營造尊重自然的環境，共投入1350萬元，工程預計今年6月底完工。

市府觀光旅遊局表示，桐花公園營造計畫將改善入口休憩廣場，將原本以停車功能為主的廣場空間，藉由以人為本的鋪面與設計動線，設置與優化景觀廁所等設施，打造適合步行與停車的多功能廣場，新設計整合既有的桐花公園牌樓意象，保留民眾的在地記憶與情懷。

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廣場改造外，觀旅局指出，生態池周邊也將建設自然步道，提供環境教育和自然觀察的場域。整體步道設施採用減量設計，重新整合指標系統，全面檢修全區步道與欄杆，確保遊客步行安全；外界擔心營造工程影響賞桐民眾，觀旅局回應，將以分區施工方式降低干擾，各分區施工完成後開放啟用，廣場鋪面工程也將評估於桐花祭前完工並開放，或待活動結束後再施工。

土城區公所介紹，桐花公園位於土城最高峰天上山的半山腰，占地約7公頃，園內種植約百株廣東油桐，公園設置親水木棧道、露天看台、木炭窯展示區、泡茶休息平台、觀景平台、三角吊橋與涼亭等休閒設施，制高點可俯瞰新北市景，適合小朋友玩耍。鄰近的承天禪寺也是賞桐熱點，禪寺步道全長約3．7公里，沿途種植許多油桐樹，還保留台灣低海拔山區的原生林木，環境莊嚴清幽，賞桐之餘放鬆身心。

區公所說明，前往桐花公園、承天禪寺可在捷運永寧站搭乘藍44、藍43號公車現在「南天母廣場」站下車，步行約一公里（十分鐘路程）抵達公園入口；駕車前往者，可經金城路一段，轉往承天路接南天母路即可抵達公園，往五路財神廟入口處轉彎，抵達承天禪寺。

新北市的桐花陸續開花，5月將有更多民眾上山欣賞「五月雪」。（資料照）

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