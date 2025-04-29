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    桃市捷工局踏勘16公里捷運桃園長庚線 盼明年完成可行性研究報告

    桃園市政府捷運工程局長劉慶豐（右2）踏勘捷運桃園長庚線的路線。（桃園市政府提供）

    桃園市政府捷運工程局長劉慶豐（右2）踏勘捷運桃園長庚線的路線。（桃園市政府提供）

    2025/04/29 13:38

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府捷運工程局長劉慶豐今天邀集都市發展局、交通局、水務局、桃園大眾捷運股份有限公司等跨局處團隊約60人，展開捷運桃園長庚線的全線踏勘，劉慶豐說，路線全程16公里，橫跨桃園、龜山與新北市林口區等地，希望2026年能完成可行性研究報告送中央政府審議。

    捷運桃園長庚線將強化桃園第2階段路網並串聯雙北捷運，可降低區域間的交通壅塞衝擊，並提供桃園到長庚就醫與通勤民眾的需求，劉慶豐說，桃園長庚線初步規劃為輕軌系統建置，可串聯桃園、龜山、林口等行政區，並將與現有的桃園機場捷運、捷運棕線與規劃中的捷運青線等路線交會，透過路網整合與轉乘便利性提升，將桃園打造成優質的軌道交通城市。

    捷工局今天進行路線踏勘，是路線規劃的重要環節，也象徵桃園捷運長庚線從藍圖紙上走向實踐，除市府相關單位外，多位民意代表也參與，與負責規劃捷運路線的台灣世曦公司交換意見，劉慶豐說，市府將秉持「聆聽民意、務實前行」原則，持續整合各方資源、建言，打造更完善的交通路網。

    捷運桃園長庚線示意圖。（桃園市政府提供）

    捷運桃園長庚線示意圖。（桃園市政府提供）

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