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    國3基金交流道掉落12個水泥塊 高公局一週內補強

    國三基金交流道在大武崙公園上方橋體水泥塊掉落，最大的有50公分大，橋面鋼筋裸露，市議員吳驊珈（左）和里長顏厚廣（右）到場勘查。（記者盧賢秀攝）

    國三基金交流道在大武崙公園上方橋體水泥塊掉落，最大的有50公分大，橋面鋼筋裸露，市議員吳驊珈（左）和里長顏厚廣（右）到場勘查。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/29 13:06

    〔記者盧賢秀／新北報導〕國道三號基金交流道緊鄰大武崙森林公園附近的橋底，昨天傍晚突然發生水泥崩落意外，有10多塊大大小小水泥塊掉落下來，最大的有50公分，差一點砸到路過車輛，外寮里長顏厚廣緊急拿三角錐示警，市議員吳驊珈也到現場勘查，發現橋底座鋼筋外露，還有些鬆動的水泥塊，吳驊珈說，高公局將在1週內完成補強作業。

    在大武崙森林公園靠武嶺街，昨天傍晚突然有大大小小的石塊從上方基金交流道掉下來，總共有12塊，差一點砸到經過的車輛，在下方休息的運將看了嚇一塊。

    里長顏厚廣接到通知，立即拿了三角錐示警，避免人車輕過，他說，從2002年當里長至今都沒發生過，第一次突然有石塊從天而降，幸好沒有人受傷，平時在公園裡打球的人很多，假日人更多，應緊急處理。

    市議員吳驊珈也趕到現場勘查，地面上還留有水泥石塊砸下來的痕跡，抬頭一看，國三橋墩、橋體已出現鋼筋裸露，還有不少修補的痕跡，相當危險。

    吳驊珈說，高架橋下方緊鄰新山水庫出入口，加上周邊視籃球場、運動公園，休閒運動散步人潮多，必須儘速處理。

    吳驊珈透過立委王正旭辦公室通知高公局人員到場，高公局先將周邊實施管制，在1週內進行橋面和橋體補強，吳驊珈也要求公高局全面檢修。

    國三基金交流道在大武崙公園上方橋體水泥塊掉落，最大的有50公分大，橋面鋼筋裸露，高公局允諾在一週內完成補強。（記者盧賢秀攝）

    國三基金交流道在大武崙公園上方橋體水泥塊掉落，最大的有50公分大，橋面鋼筋裸露，高公局允諾在一週內完成補強。（記者盧賢秀攝）

    掉落的水泥塊最大的有50公分大。（記者盧賢秀攝）

    掉落的水泥塊最大的有50公分大。（記者盧賢秀攝）

    掉落的水泥塊。（記者盧賢秀攝）

    掉落的水泥塊。（記者盧賢秀攝）

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