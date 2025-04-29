世壯運專案報告執行長缺席挨轟 黃瀞瑩酸「比壯寶更像吉祥物」

雙北世壯運執行長林哲宏今缺席市議會籌備執行情形專案報告，遭議員砲轟。（資料照，台北市政府提供）

2025/04/29 14:26

〔記者何玉華／台北報導〕2025年雙北世界壯年運動會將於5月17日開幕，台北市議會教育委員會今（29）日安排世壯運籌備執行情形專案報告，執行長林哲宏缺席引起議員不滿，議員質疑2023年12月25日上任的執行長不來，讓上任才一個月的體育局長來報告，民眾黨議員黃瀞瑩表示予以譴責，指執行長職務負責出席記者會等行銷活動「比壯寶更像吉祥物」；體育局長游竹萍解釋是溝通出錯，以為是由體育局來報告，並說明林哲宏今天的行程是陪同副市長林奕華去拜會奧委會。

世壯運近來接連爆出負面新聞，會議主席秦慧珠表示，一場大型賽事辦好可以讓市長的民調提升、翻紅，辦壞了可能就翻黑，這次是台北市長蔣萬安能不能領導台北市政府舉辦大型賽事的指標。雖說執行長是林哲宏，但雙北首長都是指標性人物，但賽事先天各場館不好，後天又失調，遇到陣前換將、大罷免。他很擔心開幕後媒體報導一團混亂，市府光每天忙著澄清處理這些負面新聞，到時候不僅北市府受傷、蔣萬安受傷，連市民也沒有光榮感。

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簡舒培提到統籌賽事的雙北世壯運執行長為什麼沒有出席專案報告，讓才上任一個月的體育局長來?詢問執行長人呢?身兼副執行長的體育局長游竹萍表示，議會一般工作報告都是局處處理，所以安排由局處來說明，沒有特別安排執行長來，執行長今天另外安排有中華奧會的拜會行程。

黃瀞瑩表示，游竹萍3月18日才接局長，林哲宏在2023年12月25日接任執行長，她查執行長的職務是負責出席記者會行銷等活動，「比壯寶更像吉祥物」，議員詢問包括賽程、領物資等大方向的問題，執行長卻不在，她予以譴責。秦慧珠反酸說，執行長不在，各問題都有其他人回答，那是否表示執行長在世壯運中是一個隱形人，不重要。

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