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    來5寶節健走請吃5寶好料 5/17台灣第一水庫見

    新化區農會結合市府觀旅局，5月17日在虎頭埤舉辦五寶節產業文化活動，行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合市府觀旅局，5月17日在虎頭埤舉辦五寶節產業文化活動，行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/29 12:35

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕新化農會前進有「台灣第一水庫」之稱的虎頭埤風景區舉辦五寶節活動，推廣產業、觀光，並策劃2公里的健走，設置名符其實的五寶補給站，請吃竹筍包、冰烤薯、芝麻棒、橄欖醋飲、鳳梨金桔汁等，美味行銷地方特色，將於5月17日登場，今起受理報名。

    今年的五寶節產業文化活動，以「台南好七淘、新化暖暖蛇」為主題，行銷鳳梨、竹筍、番薯、橄欖、胡麻等地方特色，且結合市府觀光旅遊局，前進虎頭埤舉辦，一併推廣轄內的知名景點。

    新化農會今天在虎頭埤為五寶節熱鬧造勢，議員李偉智、觀旅局風景區營運科長顏綺蓮，以及地方各界人士都出席，攜手推廣特色產業。

    新化區農會總幹事林侑融表示，健走限額500人，報名費300元，包含門票，可兌換特製的運動毛巾，沿途除了五寶產品的補給之外，全程參加者還能獲贈鮮果鳳梨1顆，並領取150元的市集抵用券，真的很超值。

    林侑融說，活動當天有大台南32區農會的青農市集，將展出在地最優質的特色產品，新化區公所等各機關也配合進行政令宣導。

    當天現場還規劃了食農教育體驗活動，如芝麻爆米香DIY課程等，邀請親子參與，讓大家在互動中學習知識，並推廣「享當季、呷在地」的理念。

    林侑融強調，到虎頭埤開辦五寶節，並舉行健走，推廣正當休閒，讓參與者享受芬多精滋潤，還能深入體驗當地豐富的農特產品。

    新化區長李義隆則指出，農會選在虎頭埤，結合觀旅局規劃2公里健走，從大門口啟程，一直到露營區，路線補給站充分設計，讓每位參加者都能感受到地方的文化底蘊與產業魅力，活動值得推薦。

    新化區農會結合市府觀旅局，5月17日在虎頭埤舉辦五寶節產業文化活動，行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會結合市府觀旅局，5月17日在虎頭埤舉辦五寶節產業文化活動，行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    新化五寶節5月17日在虎頭埤登場，健走活動參加者可獲得特製的運動毛巾。（記者吳俊鋒攝）

    新化五寶節5月17日在虎頭埤登場，健走活動參加者可獲得特製的運動毛巾。（記者吳俊鋒攝）

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