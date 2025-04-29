澎湖花火節5/5登場 布澎海上航線迎來旅運高峰

布袋商港今年航季新啟用的浮動碼頭。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/29 12:51

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕澎湖年度盛事國際海上花火節將於5月5日開幕，布袋澎湖海上航線即將迎來旅運高峰，而今年勞動節逢週四，只要請假1天就可串成4天連假，這4天布袋港預計進出港55艘次、旅客1萬4461人次，略低於清明連假的1萬5375人次。

為期3個月的2025澎湖國際海上花火節將於5月5日開幕，5、6月每週一、四，7月每週二晚上9點在馬公市觀音亭休閒園區施放，其中規劃6月28日（六）加碼場；另5月24日七美場、6月14日吉貝場、6月21日望安場3場離島場及7月5日白沙場，施放時間為晚上8點。

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台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處長林清宏表示，澎湖國際海上花火節聚客效應明顯，今年勞動節假期（5/1~5/4）預計進出港1萬4461人次；去年勞動節為週三，如同以4天計算（5/1~5/4），進出港63艘次、1萬6993人次，今年可串成4天連假卻比去年同期減少2532人次，關鍵就在於去年的花火節開幕日為5月2日，也因而今年開幕日為5月5日，4、5日兩天將出港13艘次，4515人，旅次量高於平常。

林清宏指出，為提供旅客更優質旅運服務，除已啟用的高水準旅客服務中心外，今年航季啟用2座浮動碼頭（提供4席客船船席），可縮短旅客登船行走距離並提供無障礙登船服務；同時也啟用連接旅客中心至浮動碼頭間的風雨走廊，持續提升旅運設施服務品質，期能提供旅客賓至如歸之感受。

布袋商港連接旅客中心至浮動碼頭間的風雨走廊。（記者蔡宗勳攝）

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