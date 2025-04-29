關子嶺山坡地違規開發 南市勒令停工

關子嶺紫雲殿後方山坡地疑似不法開發，南市水利局發現地主開闢便道及違規開挖整地的行為已違反水土保持法，已勒令停工，並將依法裁罰並要求地主限期改善。（J圖由水利局提供）

2025/04/29 12:02

〔記者王涵平／台南報導〕關子嶺紫雲殿後方山坡地疑似不法開發，南市水利局表示，發現地主並未依核定水保計畫施作，開闢便道及違規開挖整地的行為已違反水土保持法，已勒令停工，並將依法裁罰並要求地主限期改善，提出水土保持處理及維護計畫，若屆期未改善，將連續開罰。

水利局指出，台灣水資源保育聯盟去年接獲民眾反映，位於白河區關子嶺紫雲殿後方山坡地約0.4公頃範圍內疑似存在不法開發情形，農業局邀請相關單位會勘後查無違法開發情形。

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地主去年11月申報開工，水利局及區公所於去年3月至今年3月期間，均不定期派員巡查，經過巡查剷除的檳榔樹及清除的雜草植生也已大量恢復，並無發現不法開發情形。今年4月水利局前往施工中檢查時，發現地主並未依核定計畫施作，開闢便道及違規開挖整地的行為已違反水土保持法規定。

水利局強調，市府相當重視山坡地水土保持工作，為有效遏止不法開發山坡地，除了利用衛星影像判讀疑似違規資訊外，將不定期派員巡視山坡地，檢查是否存在不法開挖及整地情事。針對本案，將請水利局責成地主改善完成後始得復工，並在施工及完工階段邀集專家學者進行監督檢查，以確保山坡地合理利用，兼顧水土保育，達成環境綠化和永續經營的目標。

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