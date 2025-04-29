為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄瓜類豐收上市 年產值破4億元

    高雄瓜豐收上市，農業局長姚志旺號召大家一起吃瓜。（記者陳文嬋攝）

    高雄瓜豐收上市，農業局長姚志旺號召大家一起吃瓜。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/29 11:25

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄瓜年產值突破4億元，尤以香瓜年產量全國第一，口感香甜受歡迎，正值產季豐收上市，農業局長姚志旺號召大家一起吃瓜，持續強化高雄瓜選種，導入智慧農業，建置冷鏈包裝場，提升產業競爭力。

    高雄氣候溫暖，適合各式瓜果生長，包括香瓜、西瓜及洋香瓜等，1年可種植3次，生產面積達1200公頃，尤以香瓜年產量全國最多，生產面積超過700公頃，今年主打新品種天使洋香瓜，批發市場價格每公斤高達229元，目前產季進入尾聲，香瓜、西瓜接力上市。

    農業局也輔導農民合作社，取得產銷履歷認證，導入智慧農業技術，包括天氣測站等，並強化種苗繁殖、品種更新，有助於調配產期，分散生產風險，更建置冷鏈包裝場等設備，提升瓜果品質及延長保鮮期，大幅降低產銷壓力。

    尤以祥鶴農產品生產合作社為指標，集結40位農民合作種植200公頃，高達188公頃通過產銷履歷驗證，年生產面積達600公頃，建立「口福」品牌，選種2種美濃瓜、4種西瓜及5種洋香瓜，占高雄瓜8成產量；理事主席林麗華表示，合作社致力生產安全、優質瓜果，讓更多消費者品嘗在地新鮮好味道，正值香瓜、西瓜盛產美味，請民眾把握時節多加選購。

    農業局也請農業試驗所指導集貨場冷鏈作業流程，並與台北農產運銷公司合作，以可回收摺疊籃取代傳統紙箱作業模式，不僅提升品質外，朝向永續、淨零生產目標邁進。

    農業局長姚志旺深入產地，關心農民採收情形，期許合作社從品種選擇、育苗、生產到採後處理持續升級，讓民眾吃得安心、選得多元；農業局也將持續與農民攜手努力，推動高雄瓜產業更上層樓。

    高雄瓜年產值突破4億元，正值西瓜產季嘗鮮要快。（記者陳文嬋攝）

    高雄瓜年產值突破4億元，正值西瓜產季嘗鮮要快。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播