高雄瓜類豐收上市 年產值破4億元

高雄瓜豐收上市，農業局長姚志旺號召大家一起吃瓜。（記者陳文嬋攝）

2025/04/29 11:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄瓜年產值突破4億元，尤以香瓜年產量全國第一，口感香甜受歡迎，正值產季豐收上市，農業局長姚志旺號召大家一起吃瓜，持續強化高雄瓜選種，導入智慧農業，建置冷鏈包裝場，提升產業競爭力。

高雄氣候溫暖，適合各式瓜果生長，包括香瓜、西瓜及洋香瓜等，1年可種植3次，生產面積達1200公頃，尤以香瓜年產量全國最多，生產面積超過700公頃，今年主打新品種天使洋香瓜，批發市場價格每公斤高達229元，目前產季進入尾聲，香瓜、西瓜接力上市。

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農業局也輔導農民合作社，取得產銷履歷認證，導入智慧農業技術，包括天氣測站等，並強化種苗繁殖、品種更新，有助於調配產期，分散生產風險，更建置冷鏈包裝場等設備，提升瓜果品質及延長保鮮期，大幅降低產銷壓力。

尤以祥鶴農產品生產合作社為指標，集結40位農民合作種植200公頃，高達188公頃通過產銷履歷驗證，年生產面積達600公頃，建立「口福」品牌，選種2種美濃瓜、4種西瓜及5種洋香瓜，占高雄瓜8成產量；理事主席林麗華表示，合作社致力生產安全、優質瓜果，讓更多消費者品嘗在地新鮮好味道，正值香瓜、西瓜盛產美味，請民眾把握時節多加選購。

農業局也請農業試驗所指導集貨場冷鏈作業流程，並與台北農產運銷公司合作，以可回收摺疊籃取代傳統紙箱作業模式，不僅提升品質外，朝向永續、淨零生產目標邁進。

農業局長姚志旺深入產地，關心農民採收情形，期許合作社從品種選擇、育苗、生產到採後處理持續升級，讓民眾吃得安心、選得多元；農業局也將持續與農民攜手努力，推動高雄瓜產業更上層樓。

高雄瓜年產值突破4億元，正值西瓜產季嘗鮮要快。（記者陳文嬋攝）

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