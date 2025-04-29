嘉市棒球場超過3千人停車場就塞爆 黃敏惠：宣導搭公車、騎Youbike

嘉義市棒球場中職熱身賽時有不少球迷入場。（記者林宜樟攝）

2025/04/29 12:47

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市議會今天進行定期會，市議員王浩質詢時表示，我國職棒熱潮興起，今年中華職棒官辦熱身賽在嘉義市棒球場進行11場，假日最高3899人，平日最高3024人，但超過3000人入場時周邊停車場及道路停車格就爆滿，停車位一位難求，要求市府要有配套措施改善；市長黃敏惠表示，會加強宣導市民搭乘公車等大眾運輸工具，或騎乘Youbike等，市府APP提供即時停車位資訊讓民眾查詢，也會請中職官方協助宣傳交通資訊。

王浩說，今年中職在嘉義市棒球場的11場熱身賽有超過2萬人次入場，帶動市區觀光，邀請市長及市府官員在接下來的正式比賽踴躍出席，讓球迷感受到市府對棒球運動的重視。

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王浩說，嘉義市棒球場周邊三區小型車停車場合計567席停車位，由於周邊建國二村、復興新村進行市地重劃工程，原本一般汽車停放的民國路停車場（483席）、公明路停車場（205席）共600多席停車位上月起停止停放車輛，部分車主將車輛停放到棒球場停車場；平日無比賽時無影響，但當舉辦棒球賽，有超過3000人入場時，棒球場停車場及周邊公明路、啟明路路邊停車格一位難求，許多球迷開車繞行，好不容易在更遠處找到停車位，趕入場時早已開賽，看球權益受損。

王浩說，根據市府2020年向體育署申請前瞻基礎建設計畫的預期效益，職棒賽事每場觀賽人數至少達5500人以上，今年賽事預期入場觀賽人數將會提升更多，嘉義市棒球場今年共有8場中職正式賽，5月2日將迎接首戰，請市府官員要到場參與及觀察停車空間問題，賽前做好相對應配套措施，譬如鄰近大型停車場專車接駁或是協調更多停車空間。

黃敏惠說，市府重視運動經濟，帶動觀光發展，比賽時停車空間需求量大，請市民多利用大眾運輸工具，市區公車有多條路線可到棒球場，將加強宣導。

嘉義市棒球場舉辦職棒賽事時，大批車輛排隊等候，停車位一位難求。（記者林宜樟攝）

今年嘉義市棒球場舉辦中職熱身賽時，停車場爆滿。（記者林宜樟攝）

嘉義市議員王浩要求市府針對嘉義市棒球場停車問題要有配套措施。（王浩提供）

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