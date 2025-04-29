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    參加竹市府活動被開單、停車受困 市民抱怨連連

    晶品城停車場的樓梯遭封閉無法行走。（記者蔡彰盛攝）

    晶品城停車場的樓梯遭封閉無法行走。（記者蔡彰盛攝）

    2025/04/29 12:41

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府上週六日在護城河舉辦市集，有民眾反映停車困難，連騎機車停放在巷內，並未影響交通，都遭整排開單，表示開心參加市府活動卻被警局開單，有被潑冷水且欲哭無淚的感覺。另有車主停在一旁的晶品城，卻因等不到電梯且樓梯被封住根本沒辦法走出來，憤而開車離去。

    有多名民眾投訴，週六日參加市府舉行的護城河市集，將機車停在巷弄內，並未影響交通，然而卻遭整排開單，欲哭無淚，一名高階警官私下表示，對於市府舉辦的大型活動，一般警方在勤前教育時，都會告訴員警，如果沒有影響交通的話，盡量以勸導取代開單，以免擾民。

    另有不少民眾反映，一旁的晶品城將整個停車場由12樓到1樓的樓梯防火安全門內外鎖死，僅留2台電梯給民眾出入，乘載量卻無法因應假日人潮，導致許多人將車停好後卻搭不到電梯，也無法走樓梯離開，受困在停車場，只能憤而繳費開車離場。

    新竹市消防局指出，經查晶品城因為施工，安全梯防火門都上鎖，雙向都無法開啟，影響民眾避難逃生，已違反「建築技術規則設計施工篇」第76條規定，主管機關為市政府都市發展處，目前已連繫管理權人改善並會將違規情形送都發處。

    市府都發處表示，後續將辦理現場稽查以確認改善情形，如未改善將按建築法第77條第1項規定，請建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全，並函文限期辦理。

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