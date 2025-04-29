5月1日起新北公有市場轉型「不塑市場」 不塑消費再抽買菜金

環保局鼓勵民眾逛市場自備購物袋或環保容器。（新北市環保局提供）

2025/04/29 11:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為鼓勵民眾自備購物袋並減少使用塑膠袋，新北市轄內41處公有市場自5月1日起轉型為「不塑市場」，未來攤商將不主動提供購物用塑膠袋，邀請大家自備環保購物袋、一起為地球盡一份心力，環保局也於現場設置reBAG二手袋回收箱，提供忘記帶袋的民眾使用，讓「不塑」消費更方便、友善。

環保局程大維局長表示，新北市自2019年起推動「不塑市場」，迄今已有蘆洲永平市場、林口市場、汐止秀豐市場、三重中央市場、樹林保安市場及泰山市場加入不塑市場行列，累計共已減少超過18萬個塑膠袋使用，為進一步響應國際減塑趨勢，市長侯友宜更於今年1月宣示新北市公有市場將於今年底前全數達成「不塑市場」的目標。

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因此環保局與市場處合作，輔導新北市轄內41處公有零售市場轉型為「不塑市場」，鼓勵民眾逛市場自備購物袋或環保容器外，攤商則不主動提供塑膠袋、鼓勵合併盛裝及不使用一次性塑膠餐具，且市場內均設置「reBAG袋袋箱傳」二手袋回收箱，民眾逛市場若忘記自備購物袋時可自行取用，共同減少塑膠袋使用。

環保局說，「買菜自己『袋』，不塑逛市場」活動將分兩波進行，第一波活動5月1日至5月21日，民眾只要於「新北i環保」Facebook粉絲專頁活動貼文下完成留言分享等指定任務，即可參加「買菜金」（郵政禮券）抽獎，第二波活動5月22日至10月31日，民眾只要在此期間至新北市41處「不塑市場」進行不塑消費（如：自備環保購物袋、紙袋或環保容器）並完成與攤商前活動跳卡合照上傳指定任務，即可參加「買菜金」（郵政禮券）抽獎，總獎勵達30萬元，相關活動訊息可至https://linktr.ee/hueiting查詢。

「買菜自己『袋』，不塑逛市場」活動，自5月1日起至10月31日。（新北市環保局提供）

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