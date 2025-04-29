路權團體反對汽車考照增「行穿線前指差確認」 公路局：滾動檢討修正

公路局原研擬6月2日起汽車路考新增行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認。路權團體今偕立委林月琴召開記者會反對，呼籲勿將民團當成為錯誤政策的背書工具。（圖由林月琴辦公室提供）

2025/04/29 11:13

〔記者李文馨／台北報導〕公路局原研擬6月2日起汽車路考新增行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認。路權團體今偕立委林月琴召開記者會，強調與公路局交流會議對此意見不同，勿將民團當成為錯誤政策的背書工具；公路局表示，考量外界意見分歧，後續將依據交通實務等持續研商，滾動式檢討修正。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說明，4月25日與公路局召開精進駕照制度交流會後，公路局會後對媒體說明，6月2日起普通小客車駕照考試將新增停讓行人及指差確認項目，但這並非會中建議，也未於提交的聯合建議書中。她強調，交通部此舉儼然是「假以民團交流之名，行推鍋給民團之實」，呼籲公路局勿將民團當成為錯誤政策的背書工具。

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行人零死亡推動聯盟理事林柏勛認為，「指差確認」適用於特定情境，如在台灣目前僅有捷運、高鐵等軌道運輸，及台灣特定縣市的市區公車應用，就連大型「貨車駕駛」也只需響應「轉彎暫停、安全再行」。普通小客車全面實行指差確認作為考試標準，除了過於形式主義，上路後難以取締，更容易影響交通車流及安全。

林月琴說，民團的參與需要的是實質的意見交流，而非空泛單向的表達，更遑論把團體出席當作背書不當政策的橡皮圖章。她呼籲，交通部務必盡速建立一般駕駛與高齡駕駛的回訓制度，重新檢討記點制度的設計，朝向逐步恢復違規舉發，與強化道安講習的執行。

交通倡議者、第四維度火花羅說，交通部將對駕駛人課以國際上都沒有的指差確認義務，這必然只對駕訓學生實施。上路後，駕訓班學生在道路上無人的行穿線前急停、做指差，不但會導致後車反應不即、降低車流效率，更可預見將導致左轉事故暴增。

公路局表示，目前小型車考照新增「指差確認」僅為內部研議中項目，尚未公告、施行日也僅為預定並非確定。考量外界意見分歧，後續將依據交通實務、國內用路文化及社會共識，持續邀集相關單位進行研商，滾動式檢討修正，以確保新政策更契合實際需要，同時有效提升駕駛人停讓行人習慣，強化整體交通安全。

公路局強調，簡報內容是依媒體現場主動詢問進行說明，並非與會議中討論內容一致，也未要求民團背書。

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