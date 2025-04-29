張家銨促台中參考高雄讓國高中生50元看球賽 鄭照新：再研究

市議員張家銨要求比照高雄市，優惠學生看球賽。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/29 11:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕棒球是台灣的國球，市議員張家銨今天在市議會表示，培養學生熱愛運動要從小開始，高雄市今年就有推動國高中生的學生只要憑卡，50元就可進場看球賽，台中市有洲際棒球場，是中信兄弟象的主場，要求中市府要參考高雄市政府作法，可以讓學生優惠看球賽，培養喜愛運動興趣。

副市長鄭照新表示，去年8月1日有基金會合作，安排1萬2千名偏鄉學生到洲際棒球場看棒球，至於長期的優惠會再研究。

請繼續往下閱讀...

市議員張家銨表示，根據美國的體育產業研究指出，如果無法在18歲之前就培育成為球迷，成年就培養不起來，多數終身運動迷14歲前開始熱愛某些運動，根據歐洲體育贊助協會調查，幼年開始接觸體育的孩子，成年之後參與體育活動會高達41%，投入體育的消費高達2.5倍，日本學生踢著足球散步去學校也是從小培養。

張家銨表示，市府重視且想要推廣棒球，還說台中棒球之都，而洲際棒球是中信主球場，絕佳推廣基礎，但她沒有看到台中市有持續且有效來推廣學生觀賽的優惠政策。

張家銨指出，高雄市就推廣國高中可以看5場球賽，一場50元，台中市應該可以參考推動。

副市長鄭照新表示，對於優惠學生看球賽，會再研究。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法