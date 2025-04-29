演唱會跟足球賽孰重？郭建盟建議師法新加坡設活動草皮

世運主場館舉辦演唱會跟國際賽事熟輕孰重?引起地方熱烈討論。（高市府提供）

2025/04/29 11:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄楠梓足球場因草皮密度不足，紐西蘭女足隊婉拒出賽，引起各界議論。高雄市議員郭建盟今質詢問到高雄世運主場館如何兼顧演唱會跟國際足球賽事？並建議市府參考新加坡作法，在舞台可能架設範圍設置「活動草皮」，鼓勵運發局跟工務局去新加坡取經；高雄市運發局長侯尊堯答詢時表示，會與工務局討論。

郭建盟今表示，他彙整相關資料、探詢楠梓足球場與世運主場館草皮狀況後，發現關鍵在草皮維護問題，每次大型活動後，約需要6到8週才能回復草皮應有水準，簡單的說，草皮需要足夠時間休息。

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他認為演唱會、國際足球賽事對高雄都很重要，但草皮又需要時間休養，建議相關單位可餐可新加坡作法，在草皮區規劃活動草皮，賽事後更新草皮可加快速度，所以在國際賽事後，可立刻接辦大型演唱會，具體建議運發局、工務局直接去新加坡看看。

侯尊堯答詢強調，如何讓草皮養護可以最快回復使用，運發局會跟草皮養護團隊持續討論、也會找專家請教；針對議員建議到新加坡取經，也會跟工務局連絡。

高雄市議員郭建盟（右）建議參考新加坡作法，在世運主場館規劃活動草皮。左為高雄市運發局長侯尊堯。（翻攝直播畫面）

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