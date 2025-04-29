林業署辦工作坊 推動原生蕨類保育、山村綠色經濟

喜馬拉雅山東部及台灣中海拔才可見的孑遺植物稀子蕨。（林業署提供）

2025/04/29 10:46

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署為推動原生蕨類植物保育，促進社區參與自然資源保育，首度舉辦「蕨類繁殖技術工作坊」，邀請林業試驗所蕨類研究團隊黃曜謀博士授課，透過蕨類繁殖實務操作與知識分享，引導社區民眾認識原生蕨類的生態價值與繁殖方法，並進一步推動社區在地資源產業化，以發展山村綠色經濟。

林業保育署台中分署表示，台灣素有「蕨類王國」之稱，轄屬大雪山國家森林遊樂區內至少有21科158種蕨類植物，其中，台灣特有種及中高海拔才得見的台灣瘤足蕨、台灣鱗毛蕨、大葉玉山茀蕨、川上氏擬鱗毛蕨，在園區內皆可常見，還有全世界只有在喜馬拉雅山東部及台灣中海拔可以看到的孑遺植物稀子蕨，以葉軸上長出小拳頭般的不定芽進行無性繁殖，是少數具有特殊生殖方式之蕨類，「蕨」對是民眾親近及觀賞各種蕨類最好的地點。

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這次工作坊課程結合社區居民生活經驗，介紹原生蕨類生態，配合有性及無性繁殖實作技術教學，吸引了大雪山林業生產合作社、台中市林業生產合作社、苗栗縣麻必浩部落發展協會、南勢社區、興隆里社區、大雪山社區等社區民眾報名參加。

林業試驗所蕨類研究團隊黃曜謀博士表示，蕨類植物不開花也不結果，以孢子來繁殖後代，除在課程中介紹蕨類孢子採集方式，更實際操作頂芽狗脊蕨的不定芽無形繁殖技巧；初次接觸蕨類培育的社區人員表示，原來在野外常見的蕨類是個寶，直呼是前所未有的體驗。

林業保育署台中分署期待能運用豐富的蕨類資源，培養一批具保育意識與行動力的在地居民與環境工作者，透過推動原生蕨類產業化，讓社區在參與保育的同時，也能將自然資源轉化為地方特色，發展山村綠色經濟，朝向永續經營的方向邁進。未來將透過工作坊的推廣與後續培育行動，盼能串聯社區與學術能量，讓珍貴的原生植物得以延續其生命力，並持續在地扎根茁壯。

林業及自然保育署台中分署舉辦「蕨類繁殖技術工作坊」，講師黃曜謀博士介紹蕨類孢子採集方式。（林業署提供）

頂芽狗脊蕨。（林業署提供）

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