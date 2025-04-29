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    中市歷史建築「舊頂街派出所」將成糕餅推廣基地 擬6月起營運

    台中市歷史建築「舊頂街派出所」將成為糕餅推廣基地， 預計6月營運。（記者歐素美攝）

    台中市歷史建築「舊頂街派出所」將成為糕餅推廣基地， 預計6月營運。（記者歐素美攝）

    2025/04/29 10:12

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市歷史建築「舊頂街派出所」，去年底委外營運5年到期後，台中市文化資產處於今年1月重新招標，由實心食品有限公司得標，台中市文化資產處長李智富表示，目前為裝修整備期，預計6月開始營業，未來將作為豐原糕餅推廣基地，並辦理各項展覽及走讀導覧活動。

    「頂街派出所」創設於1906年（日治明治39年），時稱「頂街警察官吏派出所」。1935年因中部大震災而毀損重建，1936年8月舉行「上棟式」，今仍存有「棟札」，記錄設計施工單位等，戰後改稱「頂街派出所」，2002年台中縣政府以「頂街派出所」為少見的2層樓派出所，建築有時代特色，具有歷史保存意義，公告登錄為歷史建築。

    原有派出所在新建廳舍後搬出，「舊頂街派出所」即由文資處委外營運，但業者從經營咖啡廳到賣烏龍麵等，由於無法使用明火，在從事餐飲上多有不便，去年10月到期後，業者即不再續約。

    文資處於今年1月重新招標，由實心食品有限公司得標。目前正在裝修整備。

    文資處長李智富表示，預計6月開始營業，未來將作為豐原糕餅推廣基地，並辦理各項展覽及走讀導覧活動。

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