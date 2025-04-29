中市民政局扮「現代月老」 最新單身聯誼配對率8成

中市民政局扮「現代月老」助攻績效高，最新單身聯誼配對率8成。（圖：市府提供）

2025/04/29 09:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民政局每年推出20餘場單身聯誼扮「現代月老」，助有情單身男女覓良緣有成，日前一度被詐騙集團相中，冒名打給82歲資深議員稱可幫找對象，27日再度推出以手作果醬與體驗香氛為主題的單身聯誼活動，吸引40位單身男女報名在活動中自然交流，民政局長吳世瑋揭活動績效，這次活動促成16對民眾互表心意，創下8成高配對率，愛的助攻再下一城。

台中市民政局單身聯誼績效愈辦愈好，助攻不少單身人士找到合適對象進一步交往，「現代月老」盛名遠播，意外引起詐騙集團冒名。日前更一度致電台中市已82歲的資深議員張瀞分，邀請她參加單身聯誼，讓民政局長吳世瑋緊急呼籲民政局辦單身聯誼活動均採線上報名且皆採電子郵件方式通知，不會電話通知或邀請參加，若接到不明來電冒用市府名義要求繳費或提供個資的情形，一定是詐騙，小心勿上當。

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最新一次單身聯誼27日登場，民政局與太平戶政所合辦，帶單身男女前往新社有童話般場景的森林花園餐廳舉辦手作果醬與體驗香氛為主題的單身聯誼活動，吸引40名男女報名參加，在大自然環境及輕鬆活動中，讓報名男女輕鬆自然互動，活動結束後，民政局又繳出漂亮成績單。

吳世瑋說，活動達成8成配對率，40人中有16對、32名男女配對成功，願意在活動後進一步交往認識，吳世瑋說，時下詐騙多，公部門舉辦的聯誼活動讓民眾感覺有保障，單身男女較願意敞開心胸報名參與，加上活動設計多元主題，讓參與者輕鬆出遊，也能從中放鬆較易達到交友效果。

太平戶政所主任王琇昤指出，現代人生活繁忙，交友機會相對有限，透過此類主題活動結合手作，讓參加者在自然情境中建立默契與連結；參加聯誼的林小姐表示，是首次報名體驗聯誼，活動中香水和果醬手作非常有趣，大家在分組互動中協作聊天輕鬆自在，能讓人逐漸放鬆心情。

民政局趁勝再出擊，單身聯誼活動第二階段場次預計6月16日開放報名，額滿為止，報名費每人酌收500元，女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，報名詳情請至活動專屬網站（ https://www.unijoys.com.tw/台中市114年單身民眾聯誼活動 ）查詢。

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