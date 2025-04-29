泰國文化節首次來高雄 陳其邁︰台泰交流最美心靈盛會

泰國文化節首度在高雄登場，陳其邁親自出席，與泰國貿易經濟辦事處代表文那隆合影。（圖由行國處提供）

2025/04/29 09:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕「Sawasdee Kaohsiung」2025泰國文化節首度在高雄舉辦，吸引大批移工與市民熱情支持，市長陳其邁專程到場致意，形容是台泰交流中最美麗的心靈盛會，並誠摯向泰國朋友送上宋卡節（潑水節）祝福。

高市行國處說明，本次泰國文化節以「你好！高雄！（Sawasdee Kaohsiung）」為主題，邀請來自清邁的薩班恩舞團（Sbun-nga）帶來原汁原味的泰國傳統舞蹈，泰國知名嘉拉雅妮．瓦塔娜公主音樂學院（PGVIM）則由其弦樂四重奏及銅管樂團演奏精彩的泰國樂曲，為觀眾帶來豐富多元的泰國藝術饗宴。

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泰國貿易經濟辦事處文那隆代表致詞表示，這是泰國文化節首度在高雄舉辦，特別選擇高雄是因為高雄是南台灣最大城市，且深具潛力及活力，更具有科技、文化等魅力。

高雄市長陳其邁親自出席欣賞精湛的泰式音樂與舞蹈，他感謝泰國貿易經濟辦事處的支持，促成泰國文化節首次在高雄舉行，讓市民有機會深入了解泰國文化，目前大約有6700位泰國朋友在高雄工作與生活，將泰國文化深耕發揚。

而高雄與曼谷、清邁的直飛航線，以及高雄市政府舉辦「日光海島生活節」及「泰國體育文化嘉年華」皆深化與泰國交流，讓在高雄的泰國朋友感受溫暖，也讓台灣民眾體驗道地泰式風格。

高市行國處長張硯卿指出，市府積極與駐台單位在各領域發展合作，這回迎接泰國文化節首度在高雄舉行，過程中包括行國處、勞工局、新聞局皆全力協助宣傳，看到活動獲得廣大迴響也非常感動，這不僅是高雄與泰國文化交流的重要里程碑，也進一步深化雙邊友好情誼。

「2025高雄泰國文化節」邀請來自清邁的薩班恩舞團（Sbun-nga）帶泰國傳統舞蹈，泰國知名嘉拉雅妮‧瓦塔娜公主音樂學院（PGVIM）演奏精彩的泰國樂曲。（圖由行國處提供）

「2025高雄泰國文化節」特別邀請來自清邁的薩班恩舞團（Sbun-nga）帶泰國傳統舞蹈。（圖由行國處提供）

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