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    人安基金會「暖心雞蛋糕」創業計畫 助單媽媽自力更生

    人安基金會「暖心雞蛋糕」創業計畫，協助單親媽媽們創業自力更生。（人安基金會提供）

    人安基金會「暖心雞蛋糕」創業計畫，協助單親媽媽們創業自力更生。（人安基金會提供）

    2025/04/29 08:59

    〔記者張協昇／南投報導〕人安基金會常年服務單親媽媽及清寒學子，南投平安站今年推出「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，除資助單親媽媽烤雞蛋糕設備，也從食材選擇、製作技術到經營實務，聘請專業講師給予完整培訓，已有單親媽媽學成試營運，找回自信與未來的希望，基金會也希望社會大眾能多多給予支持，助單親媽媽們自力更生。

    來自越南的林女士，曾是家暴受害者，離婚後獨自扶養3名年幼子女，身處異鄉、經濟困頓，那段日子裡，靠著在街頭販售烤地瓜微薄收入維生，成為人人口中的「烤地瓜媽媽」。後來，林女士找到一份穩定工作，成功自立，不料，社會政經不穩定，讓她又一次面臨失業，家庭經濟也陷入困境

    還好在人生最黑暗的時刻，人安南投平安站在她最需要幫助的時候伸出援手，協助度過難關。近日，林女士也參加人安的「暖心雞蛋糕」創新謀生計畫，並順利在平安站前試營運，每一份雞蛋糕都是用「心」製作的希望，期待能透過溫暖的滋味，養活孩子、溫飽生活。

    人安基金會希望社會大眾一同支持這項計畫，前往平安站品嚐這份幸福滋味，或支持平安站常年服務經費，給努力生活的單媽們溫暖與力量，助其脫貧自力更生，基金會將持續協助類似際遇的單親媽媽，提供免費生財器具，解決其經濟和生活問題。愛心專線：（049）224-0336。

    單親媽媽學習烤雞蛋糕創業謀生，重新找回自信與未來的希望，人安基金會盼社會大眾能多給予支持鼓勵。（人安基金會提供）

    單親媽媽學習烤雞蛋糕創業謀生，重新找回自信與未來的希望，人安基金會盼社會大眾能多給予支持鼓勵。（人安基金會提供）

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