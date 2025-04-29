台中洲際棒球場整建終啟動 第一階段預計7月中旬開放

台中洲際棒球場整建終啟動，第一階段施作內野下層廁所優化。（圖：市府提供）

2025/04/29 08:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中洲際棒球場優化整修計畫去年已獲中央核定補助1.1億經費，但5大改善項目改善緩慢，讓球迷望穿秋水，中職新球季已開打，台中市運動局指出，洲際棒球場內野下層廁所優化工程已發包開工，施工第一階段先行整修一、三壘外側既有廁所部分，將要求施工廠商如期完工，預計7月中旬完成。

台中洲際棒球場除是國內職棒主戰場外，過去國際棒球賽事也常到台中開打，但球場啟用將滿20年，出現包括座椅、照明、廁所、空調等設備老舊問題，體育署去年補助經費協助台中洲際棒球場優化，優化計劃共計1.1億預算由中央補助一半，相關補助去年6月已核定，但球場整建進度緩慢，今年中職新球季開打，相關整建進度又引起球迷關注，甚至有球迷擔心，在台北大巨蛋啟用後，台中洲際棒球整建牛步化，未來重要賽事恐會跳過台中。

請繼續往下閱讀...

運動局長游志祥指出，為了進一步提升球迷觀賞賽事的體驗，經體育署核定補助洲際棒球場內野下層廁所優化工程，已發包開工後，施工第一階段先行整修一、三壘外側既有廁所部分，優化工程完工後，不僅男女廁間比例由原本1：3將超過1：6，此次計畫將性別友善及陽光廁所政策落實於洲際棒球場內，同時融入優質便利、性別平權、長者使用及無障礙空間等元素，無障礙廁所也將增加至4間，並再新增2間性別友善廁所，全面提升洲際棒球場整體服務功能。

游志祥說，除要求承包廠商落實工程分階段如期如質完成外，並須注意施工期間導引措施及安全維護，確保球迷觀賽服務品質，施工階段仍可提供男廁廁間62間及女廁廁間110間充裕的服務量能，已與營運廠商及中信兄弟球團充分討論，確認施工期間廁間導引動線規劃及配套措施，現場將安排工作人員，並設置指引牌面引導球迷可至內野上層及外野下層廁所使用。

運動局指出，第一階段先行整修一、三壘外側既有廁所部分，預計於今年7月中旬完成，後續再接續辦理一、三壘內側既有廁所整建及新建廁所部分，未來整體優化工程完工後，將提供給球迷更舒適優質的觀賽環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法