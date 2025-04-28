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    新北樹保大會 新店、土城增列11株珍貴樹木

    土城司法園區內有5株樹胸徑達90公分以上之樹木，樹保委員一致同意認列為珍貴樹木。（新北景觀處提供）

    土城司法園區內有5株樹胸徑達90公分以上之樹木，樹保委員一致同意認列為珍貴樹木。（新北景觀處提供）

    2025/04/28 23:59

    〔記者董冠怡／新北報導〕珍貴樹木為城市重要綠色資源，連結當地人文情感和景觀。新北市政府樹木保護委員會今日開會，決議新增列管11株珍貴樹木，包含新店區青潭國小6株麵包樹，以及土城司法園區公共設施用地內，3株香楠、樟樹與九丁榕各1株。

    市府綠美化環境景觀處長林俊德表示，為了執行珍貴樹木認定審核及遷植保護計畫、推動樹保政策，組成樹木保護委員會，結合各領域成員的學術專長，並與業界合作，今天召開第5屆第1次大會。

    青潭國小周邊6株麵包樹，從1959年起種植至今，樹林超過50年以上，已符新北市樹木保護自治條例中「珍貴樹木」認列標準。麵包樹原本面臨生長、道路空間限縮衝突，但在校方持續維養、市府工務局人行道擴寬計畫完成，有所改善，並提升保護等級。

    土城司法園區內有5株樹木，樹胸徑達90公分以上，景觀處說，經現勘確認生長狀況尚佳，樹保委員一致同意認列為珍貴樹木，配合園區開發工程設計，如原地保留將不利生存，將以高規標準審議移植計畫，移植後規劃融入區域內綠地景觀。

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